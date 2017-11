Pemex, una bomba de tiempo

Los altos niveles de corrupción al interior de la paraestatal son tan grandes que los escándalos en los que se ha visto envuelta la empresa Petróleos Mexicanos hacen palidecer a cualquiera.

No necesitamos irnos muy lejos, aquí en Guanajuato, la refinería de Salamanca se ha visto en medio de un huracán de cuestionamientos y dudas respecto a su operación. Aquí le he reseñado lo que se ha dicho en torno al robo de combustible y cómo la explosión que se dio en la Terminal de Almacenamiento originó una investigación por parte de la Delegación de la Procuraduría General de la República que derivó en la baja de empleados y el inicio de investigaciones en contra de trabajadores de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

Me dicen que derivado de estas investigaciones hay situaciones serias de personal involucrado con el robo de combustible al interior de Pemex, y que producto de ello se han girado ya algunas órdenes de aprehensión, sin embargo no se ha ventilado el caso debido a que bajo el sistema de justicia penal acusatorio de revelarse los detalles del procedimiento podrían echar abajo las investigaciones.

De acuerdo a fuentes federales, sé que al menos unas cuatro órdenes de aprehensión se habrían girado, sin embargo el detalle radica en que si las acusaciones son sólo por robo de combustible los señalados de haber incurrido en este ilícito estarán gozando del beneficio de la libertad condicional, debido a que este delito se encuentra fuera de los catalogados por el Artículo 19 de la Constitución como graves.

Pero hay un asunto aún más delicado por el que las autoridades prefieren callar cuántas carpetas de investigación se han iniciado y es que hace unos cuatro años, luego de un operativo, se detuvieron a 39 trabajadores por supuestamente robar combustible. Sólo a seis se les pudo comprobar la comisión del delito lo que derivó en un problema para Pemex, pues los trabajadores terminaron demandando a la paraestatal por los daños en su contra y los salarios caídos derivados del proceso al que fueron sometidos.

Lo que me preocupa es que después del anuncio de Pemex de estas acciones, ya no fluyó más información, ya no se supo qué pasó con los procesos abiertos en contra de estaciones de servicio investigadas por presuntamente comercializar combustible robado, ya no se dijo a cuántos y quiénes son los investigados por beneficiarse del comercio del huachicol.

Parece que entramos en un valle donde el vacío de información es lo que predomina, pues ya no se ha dicho nada sobre el avance de los trabajos y las investigaciones en contra del robo de combustible.

Para completar el cuadro ayer se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos indebidos a la empresa Odebrecht, por trabajos hechos en la refinería salmantina, que derivaron en un quebranto al erario por casi 53 millones de pesos.

Me parece que esto es solo la punta del iceberg, sin duda Pemex se ha convertido en la cueva de Ali Babá.

miguel.puertolas@milenio.com