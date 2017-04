Los números chuecos del PAN y cómo enderezar el barco

Huele a argucia legal, el argumento presentado por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato para que le sean revisados de nuevo sus números luego del desorden fiscal encontrado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en el ejercicio del recurso público durante el 2014 cuando aún era dirigente Gerardo Trujillo Flores.

Y es que el argumento esgrimido por el PAN fue que las visitas realizadas por la Comisión de Fiscalización tanto a los Comités Municipales y Estatal se llevaron a cabo sin la debida notificación de la orden de visita, cosa que aunque es parte de las reglas del juego me parece que las mejores auditorías son las que se realizan por sorpresa.

Y es que en estos tiempos tan cercanos a un proceso electoral, es inevitable que pensemos mal cuando un órgano electoral ciudadano pone lupa en el uso del dinero público utilizado por los partidos para sus actividades ordinarias y este arguya que no le avisaron con tiempo antes de auditarlo.

Lo peor del caso es que en su momento el órgano electoral local, en cumplimiento a sus facultades y atribuciones, le dio al PAN la oportunidad de solventar las observaciones hechas a la cuenta del 2014, periodo en que perfectamente pudo contestar a cada una de ellas y sin embargo no lo hizo y prefirió irse por la vía legal e impugnar la auditoría con lo que técnicamente tendrán que rehacerla desde el principio.

Si tan malo fuera el trabajo del IEEG creemos que habría una lluvia de impugnaciones por parte de los partidos políticos locales que también fueron requeridos por el instituto y cuyas auditorías arrojaron una treintena de observaciones y sanciones económicas que casi alcanzaron el medio millón de pesos, pero no fue así, o al menos hasta hoy no sabemos de que alguno de los partidos políticos con registro en el estado haya procedido como Acción Nacional.

Y no estamos diciendo que el partido no tenga derecho a recurrir a las instancias legales pertinentes para defender lo que consideren necesario, pero hace mucho ruido que el pasado 22 de diciembre de 2016, el Consejo General del IEEG haya resuelto que el PAN había incurrido en irregularidades señalando 292 observaciones en el gasto ejercido y ahora resulta que tendrá que volver a auditar por el simple hecho de no notificar con tiempo la realización de las auditorías.

Entre otras cosas que encontró el IEEG fue que no existía registro documental de 19 pólizas de ingresos por 11.2 millones de pesos, tal vez la observación más delicada además que en 24 comités directivos municipales existen diferencias entre los saldos de las balanzas de comprobación al 31 de diciembre del 2014, en la cuenta de "Aportaciones militantes", y lo reportado en sus totales de control de folios de recibos de aportaciones de militantes expedidos en el 2014. Esas diferencias suman un total de 2.73 millones de pesos.

La buena noticia es que nada impide que se lleve a cabo de nuevo la dichosa auditoría, la mala podría ser que como en todo se dé ventaja al partido para enderezar el barco y ahora sí presentar su documentación. Ya veremos qué tanto cambian las cosas cuando se revisen de nuevo los números del PAN y nos dará una idea clara... de qué lado masca la iguana.

