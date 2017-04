Niños de hoy, México de mañana

Si, sé que este espacio es usado normalmente por un servidor para emitir puntos de vista sobre temas que incumben a nuestra sociedad, también sé que procuramos añadir información oportuna e importante que puede que por el cierre de la edición no se haya logrado procesar en las páginas de nuestra edición impresa.

Pero hoy quiero dedicar esta columna a la inocencia de ser niño, al sueño que tiene derecho todo pequeño en este país de tener una oportunidad, independientemente de las condiciones en que se encuentre, pues no podemos cerrar la puerta a millones de infantes que se enfrentan a una cruda realidad que ni siquiera los adultos podemos soportar.

Ayer conocí a Juan de Dios Sánchez, un niño de seis años que estudiante de la primaria Francisco F. Mujica pese a que debido a la parálisis que padece vive su vida normal, pues la inclusión en su centro de estudios no es un discurso, sino que es una realidad. Juanito, quien seguramente no le interesa mucho haber platicado con un periodista pero que cumplió el sueño de subirse a una unidad táctica de la Policía Estatal debido al apoyo de quienes le rodean y al sentido de integración de quienes lo quieren, vive una vida ajena a lo que muchos niños en su condición viven en el país.

Me conmovió el ver cómo cosas tan sencillas pueden iluminar el rostro de un niño y posiblemente cambiar para bien y para siempre; cómo es que ese pequeño verá el mundo que le rodea. Me vino a la mente también las condiciones que enfrentan miles de niños en el país en situación de calle, miles que padecen todos los días ambientes de violencia, tal vez cientos de miles que son explotados y que pasan desapercibidos ante nuestros ojos.

La diferencia entre un adulto productivo, responsable y ciudadano de bien se da en la forma en la que vive su niñez, me pregunto qué estamos haciendo por nuestros niños para hacer de este nuestro país uno diferente. Los capos de la droga, los delincuentes que hoy asuelan a la sociedad, no debemos olvidar que alguna vez fueron niños de brazos, niños que seguramente no recibieron la instrucción correcta, o que vivieron una vida poco acorde a sus necesidades.

Creo que hoy más que nunca debemos preocuparnos por atender la raíz de lo que será nuestro futuro, velar por que nuestros niños, el "futuro de México" vivan en un ambiente ajeno a la violencia que ven en la casa, en las calles, en su entorno, es responsabilidad de todos.

Imagine qué no haríamos en el país si invirtiéramos cabalmente en ese bono poblacional, con educación digna y de calidad, contrato que vele por sus derechos, y que les oriente a enfrentar las dificultades de la vida. Imagine por un segundo si los miles de millones de pesos que se desvían a los bolsillos de unos cuantos rufianes de la política interesados más por enriquecerse a toda costa que por servir, pararan en programas de atención sobre todo a niños en condiciones vulnerables, estaríamos hablando de un futuro promisorio para nuestra sociedad.

El México que cosecharemos... es el México que hoy sembremos.

miguel.puertolas@milenio.com