Niños víctimas colaterales en el olvido

No existe en el país una cifra oficial de cuántos niños han sido afectados por la guerra contra el narcotráfico directa o indirectamente. Miles de menores desde que empezó la lucha en las calles por acabar con los delincuentes, cosa que no se ve que vaya a suceder, han perdido la vida, en fuego cruzado o ataques directos, que es lo más lamentable.

Otros tantos han quedado huérfanos de padre, madre o ambos, muchos en el total desamparo debido a que no existe una política pública de atención a los niños víctimas de la violencia generada en el país por los delincuentes.

Y qué decir de otros tantos que son reclutados por el crimen organizado para hacer labores de "halconeo" dedicarse a la siembra, cultivo, fabricación y/o distribución de drogas, o a convertirse en gatilleros por parte de gente sin escrúpulos que ven en la infancia la carne de cañón perfecta que de ser detenidos no pasarán mucho tiempo tras las rejas y podrán "recuperarlos" en las actividades ilícitas que les encargaron, un tipo de delincuentes reciclados.

Pero para ellos no hay reinserción, no hay apoyo, no hay programas que atiendan a estos menores, y parece ser que tampoco importa mucho a la sociedad que esto suceda pese a que quienes no son víctimas inocentes, podrían convertirse en verdugos al paso del tiempo.

Se han dado a conocer algunas cifras hechas de recuentos que elaboraron organizaciones civiles con reconocimiento internacional como la que a principios de año dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) quienes aseguraron que de 2006 a 2016 más de 2 mil niños habrían sido asesinados en hechos relacionados con esta guerra.

La escalada de violencia en contra de niños ha ido al alza, pues mientras que al inicio se documentaban hechos de muertes en fuego cruzado, al paso del tiempo la crueldad llegó al ataque directo, incluyendo casos en que los pequeños han sido descuartizados con la finalidad de sembrar el horror.

El homicidio de Paloma, la niña de tres años asesinada a sangre fría en Silao no es un caso aislado y se suma a esa horrenda cifra de 2 mil inocentes que han muerto en circunstancias en las que no debería haber estado ninguno de ellos.

Viene a mi mente el caso de Marcos, un bebé de siete meses de nacido, a quien criminales lo mataron a tiros junto a sus padres en enero de 2016 en Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca, al igual que Paloma, este inocente no recibió clemencia de parte de sus asesinos y la imagen de su muerte se convirtió en un icono de la violencia en contra de los niños.

Agregue a ello por ejemplo que tan solo entre el 2006 y el 2010 se habían contabilizado 40 mil niños huérfanos según un estudio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. A la fecha no se sabe a ciencia cierta cuántos niños más se han quedado en esa condición.

Otras estimaciones hablan de 70 mil niños víctimas de la guerra contra el crimen, unos 20 mil huérfanos y unos 50 mil presuntamente reclutados por el crimen organizado, pero parece que nadie ve por ellos ¿Qué esperamos?

miguel.puertolas@milenio.com