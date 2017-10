Los muertos que vienen

La estrategia no ha funcionado, me parece perverso que se mantenga una guerra contra el crimen organizado, aunque en este sexenio no declarada abiertamente como se hizo durante la pasada administración federal. Y es que recuerdo cuando en un momento se pidió dejar de hablar sobre crímenes, y la estrategia se centró en dejar también de hacer presentaciones apantallantes frente a los medios de comunicación para dejar en claro que se estaba combatiendo al crimen y a cambio empezaron a presentar solo fotografías de los imputados.

El número de homicidios dolosos va en aumento y este sexenio romperá la marca histórica que tenía el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2011 el número de homicidios dolosos ocurridos en el país fue de 94 mil 937, sin embargo de enero de 2012 a septiembre de 2017 la cifra se disparó a 111 mil 44 homicidios dolosos y todavía no termina el sexenio.

Queda claro, y es más que evidente que no hay estrategia y que si la hay ha sido equívoca, pues independientemente del partido en el poder, la violencia se ha incrementado, provocando una estela de muerte jamás imaginada, que en realidad no solo tiene que ver con el narcotráfico sino con la diversificación de actividades del crimen organizado, que ahora incluye delitos aún más rentables como el robo de combustible, sin dejar de lado el robo de vehículos y la piratería entre otros, que no disminuyen sino que año con año van en aumento.

Para que dimensione usted cuál es el nivel de violencia en que hemos caído, se estima que el 60 por ciento de los homicidios son relacionados con la delincuencia organizada. En los últimos 11 años se han registrado un total de 205 mil 981 asesinatos de los cuales se cree que 123 mil 588 homicidios dolosos estarían ligados al crimen organizado mientras que los no relacionados con el crimen organizado sumarían 82 mil 392.

La violencia generada por los criminales ha disparado la tasa de homicidios en los últimos 11 años ubicándola en 117.73 homicidios por cada 100 mil habitantes. De no existir los asesinatos relacionados al crimen organizado sería de una tasa de 68.69 homicidios por cada 100 mil habitantes en el periodo antes mencionado.

El año más violento en este período fue el 2010 con un total de 20 mil 698 homicidios según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mala noticia es que de mantenerse la tendencia de asesinatos en este 2017, se convertiría en el año más violento en menos de una década pues estaríamos alcanzando la barrera de los 24 mil asesinatos en un año.

En promedio entre 2006 y 2017 han sido asesinados en México una persona cada media hora, y no alcanzamos a ver al final del camino que esta situación vaya a cambiar, es un hecho que las fórmulas no funcionan y los recursos invertidos en el combate al crimen simple y sencillamente se han ido a la basura.

Viene un proceso electoral, tenemos en puerta un cambio en la Presidencia de México, vienen muchos candidatos que quieren ser, pero... ¿están conscientes a lo que se enfrentan? Más allá quisiera saber ¿cuál es el plan para acabar con la violencia en México? Estoy seguro que ninguno ha reparado en ello. Y no importa quién llegue a la Presidencia, lamentablemente todo parece indicar que seguiremos en la zozobra y en el eterno conteo de los muertos.

miguel.puertolas@milenio.com