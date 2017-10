Muerte en vida

Jurídicamente es posible, algunos países como Perú han implementado una ley denominada "Ley de Muerte Civil" como una herramienta más para castigar los actos de corrupción graves, misma que aplican desde el año 2016.

Para fines prácticos, quien es condenado a una muerte civil, se le retiran o suspenden uno o más derechos políticos, civiles y profesionales, pierde además el derecho a participar en la administración pública y la condena puede ser temporal o perpetua. Con ello se convierte en alguien sin identidad, al que se le considera fallecido con lo que se limita la posibilidad casi de cualquier actividad incluyendo la productiva.

Si es casado, al cónyuge se le considera viudo con todo lo que ello conlleva, no importa que esté vivo, se le considera jurídicamente muerto, hasta que cumple con la condena en prisión o en libertad, como sucede en la mayor parte de los casos, incluso se propone contar con un Registro único de Condenados Inhabilitados, mismo que sería público para exhibir a los corruptos.

Podría ser sin duda, un complemento interesante para castigar los actos de corrupción, porque además de confiscar los bienes de los funcionarios obtenidos con dinero mal habido, se les impediría tener acceso a cualquier actividad relacionada con el gobierno y por ende sería un estímulo en teoría para evitar caer en la tentación de corromperse.

Ayer, la Coparmex en la Ciudad de México pidió a los legisladores federales adoptar una medida similar a la que llamaron Ley de Muerte Política para los funcionarios corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados.

Y es que si bien es cierto se está construyendo el entramado para dar solidez al famoso Sistema Nacional Anticorrupción, poco se ha abordado por un lado el tema de la prevención de ésta cómo se va sancionar y en su caso readaptar de manera eficiente a aquellos que hayan caído en actos de corrupción.

Porque dichos actos merecen una sanción severa a la altura de las circunstancias pues nos queda claro que la corrupción también mata, como por ejemplo, qué tuvo que pasar para que todo mundo se lavara las manos a la hora de saber, quien autorizó por ejemplo construcciones en la Ciudad de México sin los requisitos para que resistan terremotos lo cual ya cobró más de 300 vidas.

No me digan, por ejemplo, que el colegio Rébsamen se puso en donde estaba por arte de magia y nadie supo que representaba un peligro para los estudiantes que desafortunadamente perdieron la vida bajo los escombros junto con trabajadores del plantel.

Alguien de manera indebida, seguro con pago de dádiva de por medio, hizo que las cosas sucedieran y hoy hablamos de una tragedia dentro de lo que ya de por sí era una tragedia como lo fue el terremoto en la Ciudad de México.

Creo que lo propuesto por el organismo empresarial representa un buen intento de querer cambiar las cosas, solo que la mala noticia es que no importa qué tan severa sea la sanción, pues el endurecimiento de penas en las que se incluye la cadena perpetua y demás no debilitará los actos de corrupción mientras no trabajemos en educación y valores que la prevengan.

