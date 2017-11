Así empieza la cadena de corrupción, con detalles tan simples como no respetar una luz roja del semáforo, total no vi una patrulla, nadie me veía, tal vez no llevaba prisa pero qué fastidio tener que esperar a que el semáforo cambiara a verde... me pasé un rojo ¿y qué?

No verifiqué mi auto, me estacioné en un lugar prohibido, llevaba prisa y me estacioné en un lugar para discapacitados, al fin ahorita regreso, di la vuelta en un lugar prohibido, tiré la basura donde no debía, hice caso omiso a una señal y... ¿qué?

Somos muy buenos para criticar, lo malo es que valoramos las faltas por el impacto económico que pueden tener, que por las consecuencias del acto mismo, en teoría por ejemplo robarse un clip da lo mismo que robarse un millón de pesos, es robo, pero el impacto económico y no el hecho es el que se sanciona.

Y así vamos por la vida cuestionando la corrupción del oficial de Tránsito que recibe la mordida, pero nunca cuestionamos, ni criticamos el hecho que rodea el haber llegado al soborno. Para llegar a ello tuvo que existir una falta, si se cometió la falta fue porque quien lo hizo no tiene la percepción de que habrá una sanción por el hecho, es decir percibe impunidad, al ser abordado por la autoridad esa falta debió ser sancionada, para generar en el susodicho esa percepción de que el que la hace la paga, pero ¡no!

La cadena de valores se rompe justo en el momento en el que quien cometió la falta ve como vía fácil el sobornar al oficial, en el que se repite la cadena que enlazan corrupción con impunidad y al no sentir que su acción tendrá una consecuencia, es decir hay un alto grado de percepción de impunidad que acepta el soborno.

Esto es algo cotidiano, no hay día que no sucedan acciones de éste tipo en el país y lo peor de todo es que no parece que algo vaya a cambiar pese a las campañas emprendidas en contra del soborno, la mordida y el cohecho seguimos teniendo una baja percepción de que nuestras acciones van a ser sancionadas y lo mismo se repite casi para cualquier delito.

Esta semana le hemos dado cuenta de un tema de todos los días y que compete a cuando menos 2 millones de guanajuatenses como es el asunto de las infracciones de tránsito, no solo el reglamento sino también la lógica nos indica que es un dispositivo que nos va a salvar la vida y la muestra de que nos importa poco respetar las reglas es que de un año a otro las infracciones por este concepto subieron casi 85 por ciento, cuando el parque vehicular ha crecido a un ritmo mucho menor.

Cuando estas cosas pequeñas que podemos cambiar los ciudadanos lo hagamos, entonces estoy seguro que sólo entonces algo bueno va a empezar a suceder en el país...

