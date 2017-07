Márquez, presidenciable

Ayer aquí en MILENIO el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez le puso el cascabel al gato del juego electoral en el 2018 al no descartar su interés en participar en el proceso interno de su partido para la candidatura presidencial del 2018.

Con ello Guanajuato refrenda su peso específico en la escena nacional, pues ha sido gobernado por Vicente Fox, otrora presidente de México para el período 2000-2006 y autor de un movimiento que terminó por sacar de Los Pinos por primera vez en la historia al Partido Revolucionario Institucional, bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

Hoy Juan Carlos Romero Hicks es uno de los contendientes, ex gobernador de Guanajuato y hoy senador por esta entidad se pronunció abiertamente por ser un aspirante serio, que aunque poco se le ha visto moviéndose para conseguir su objetivo, sí se ha encargado de estar presente al menos en las altas esferas del PAN.

"Está en el radar (la candidatura), honestamente se los digo, no me va la vida en ello, pero también les digo que si se requiere, hay que estar, hay que estar ahí". "Igual si te lanzas a un compromiso tan grande como es la Presidencia de la República pues hay quien le dé continuidad y salga bien el Estado (de Guanajuato) pero insisto, tiempo al tiempo"... "Yo creo que unos dos o tres meses más, porque ya los tiempos se acortan y ahí si se tiene que tomar una definición muy clara", fueron algunas de las frases usadas por Márquez en la entrevista concedida a este medio que dejan en claro su interés al menos.

Márquez sabe que trae dados con qué jugar, si bien es cierto el tema de la inseguridad ha sido uno que se ha complicado en los últimos meses, también es cierto que ningún estado en el país ha tenido el crecimiento económico que ha tenido Guanajuato, hecho al que se unen la confianza de empresas internacionales para instalarse aquí. Si a esto le suma que en diversas encuestas se le posiciona como el mandatario estatal mejor evaluado, podemos decir que tiene fichas para participar.

Claro que faltan muchas cosas por definir, pues se sabe que ha tenido acercamiento con otros mandatarios, incluso con perredistas con los que ha dialogado respecto a la plataforma política que tendría una coalición entre partidos con ideologías tan disímiles como el tema de los matrimonios igualitarios, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el aborto, y demás, que aseguran no serán parte medular del proyecto como lo serían, la seguridad, educación, salud, empleo.

Aunque en este juego de los "sospechosismos", hay quienes ubican a Miguel Márquez al frente del Partido Acción Nacional, apoyando la eventual candidatura presidencial de Ricardo Anaya, pues su relación con el ex presidente Felipe Calderón no fue la mejor, por lo que no apoyaría a Margarita Zavala, y tampoco al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien nos dicen solo le recibió en una breve reunión en calidad de miembro del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

De ser así, lo ubican como futuro secretario de estado, en caso de que su gallo consiguiera la candidatura y luego ganara la elección constitucional en un proceso que será único dadas las condiciones en que se encuentra el país en este momento y la poca credibilidad que los mexicanos tienen en los partidos políticos.

Otro de los escenarios, tal vez el menos probable es el de que concluya su administración y se retire de la política, sus allegados lo ven como el menos probable pues para muchos su lema de gobierno está más vigente que nunca "Y vamos por más".

