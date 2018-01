León, para López Santillana

Es claro y evidente que la selección del candidato a la alcaldía de León va a seguir el mismo camino que siguió la selección de Ricardo Anaya como aspirante a candidato presidencial de Por México al Frente, y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hoy precandidato al gobierno estatal de la coalición Por Guanajuato al Frente.

El detalle es que se siguen valorando las encuestas y sondeando a los posibles, la lógica indica y no está a discusión que será el grupo del gobernador Miguel Márquez Márquez quien defina mediante una operación cicatriz al candidato a la alcaldía de León, que se ve más complicada que la operada para la llegada del ex secretario de la Sedeshu, en donde tuvo que intervenir el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Hay quienes dicen que Héctor López Santillana la tiene difícil, dada la serie de problemas que ha enfrentado el municipio, sobre todo en materia de seguridad, pero también habrá que reconocer que es de los pocos municipios que se han fajado y han actuado en el desmantelamiento de bandas criminales, lo que es un punto a favor de su administración.

También hay quienes comentan sobre el descontento que han traído los frentes de obra que ocasionan conflictos viales importantes y que podrían ser un factor para sumar votos en contra, pero también es punto a favor que estas intervenciones dejarán un claro beneficio a la ciudad en el momento que se cristalicen lo cual será en beneficio no solo de quienes viven sino también de quienes pasan por la ciudad.

Otros hablan de impopularidad, pero al final lo que requiere la ciudad no es un gobernante popular, sino un administrador que entregue resultados efectivos a favor de sus gobernados y hoy no se podría calificar al Alcalde como un mal administrador, o de presidir una administración corrupta.

Es clara la relación estrecha entre el Alcalde y el Gobernador, también es evidente que existe un apoyo de López Santillana al actual precandidato al gobierno del estado, así que podría no haber más camino que su reelección. Recuerdo que mientras eran peras o manzanas, hubo quienes insistieron en el tapado que podría haber desbancado a Diego Sinhue, pese a que todo apuntaba que sería el abanderado del partido en el poder. La lógica me indica que en el caso de Héctor López Santillana será la misma vía.

Primero, porque me confirman que oficialmente nunca se le ofreció la candidatura a la alcaldía de León al senador Fernando Torres Graciano, quien al parecer buscará mantenerse como legislador federal. Segundo, porque hay una clara brecha entre el grupo que hoy controla el partido y el ex alcalde Ricardo Sheffield, y tercero, porque todo apunta a que en el tema de paridad de género al municipio de León le tocará como candidato un hombre y podríamos agregar un factor más, no hay hoy un tapado que pudiera ser el as bajo la manga para el proceso electoral del 2018.

Eso no quiere decir que la designación vaya a ser tersa, a menos que convenzan solo a uno de los aspirantes de bajarse y doblar las manos a cambio de posiciones, el tema es que ese aspirante ya augura su futuro y prepara una defensa jurídica.

