Justicia ciega… de más

Alguien reflexionaba sobre los posibles porqués de la facilidad con la que los jueces están dejando en libertad condicional a posibles delincuentes peligrosos. Uno de los motivos me decían es por el miedo, sí seguramente el miedo a ser blanco de los criminales en caso de sacar de circulación a uno de los de su banda mientras averiguan si es culpable o no.

No puede quedar fuera del imaginario mexicano, sobre todo por los altos niveles de corrupción que otro factor pudiera ser ese precisamente, pues ya han sido documentados casos de jueces que han terminado en el banquillo de los acusados por ser comprados por criminales. No hay otra manera para explicar que no sean amenazas o corrupción las decisiones tomadas por los jueces federales paras dejar en libertad condicional, o simple y sencillamente no aplicar la prisión preventiva a delincuentes evidentemente peligrosos.

Ahí tiene usted el caso del juez porky, Anuar González, juez federal que concedió un amparo simple y llano a uno de los jóvenes apodados los Porkys, acusados de ultrajar a una jovencita en Veracruz. Los dos últimos casos documentados por MILENIO que le hemos expuesto aquí y que de no ser por acciones conjuntas entre autoridades estatales y federales, les tendríamos que agradecer a estos jueces el tener de vuelta en las calles a presuntos homicidas y ladrones.

¿Y dónde está el Consejo de la Judicatura a todo esto? Quién sanciona el criterio de los jueces a la hora de resolver sobre estos casos en específico, parece que estamos empezando a ver normal su actuar y que nadie ponga un hasta aquí a esta lamentable situación que está terminando por abonar a exacerbar los índices de criminalidad en el país.

Desafortunadamente como ya lo hemos dicho aquí el nuevo sistema de justicia penal, está dejando de ser protector de las garantías individuales para convertirse en cómplice de los criminales, siendo implacables con delincuentes comunes pero que huye de los criminales que se organizan en bandas delictivas, o en cárteles de la droga.

De otro modo no me explico cómo por ejemplo siendo el delito de robo uno de índole federal debido a que es operado por el crimen organizado, en el que se detienen además a personas con vehículos con combustible, armas y demás, el juez termina ajustándose la banda en los ojos para no ver la realidad y argumentar una sarta de tonterías para dejar libres a estos delincuentes.

No cabe duda que estoy a favor de la autonomía del Poder Judicial, pero le invito a que intente como ciudadano pedirle cuentas a estos servidores públicos y se encontrará con un muro impenetrable que es precisamente el que les permite actuar con tal impunidad.

Ese es otro serio problema pues, pese a que son servidores públicos poco rinden cuentas de sus actos, y por eso abusan de lagunas legales para tomar las decisiones que más les convengan aunque por mucho estén alejadas del estado de derecho, sentencias leguleyas alejadas de la justicia. En fin.

