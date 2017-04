Jueces complacientes, delincuentes a las calles

Resulta preocupante la ligereza con la que algunos jueces están yéndose por la libre y sin más están soltando a las calles presuntos delincuentes que por su peligrosidad deberían de estar en prisión preventiva. No pude evitar sentir escalofrío luego de que autoridades del más alto nivel me acercaron a los procedimientos que se siguen luego de importantes detenciones, le cuento.

Me referiré a dos casos en específico que aquí le hemos expuesto, con la finalidad de despertar la conciencia de quienes se encargan de impartir justicia y que sepan que quienes pagamos sus sueldos que no son nada despreciables empezamos a tomar conciencia de que no importa lo que se haga, si hay laxitud en los juzgados, la delincuencia no va a parar.

El primer caso fue el de una detención realizada por elementos de la Policía Federal, cuatro individuos son presentados por portar armas, delito, por lo que hemos visto, no es de importancia para los jueces, aunque se presuma la peligrosidad del detenido y haya indicios de que así sea. Los detenidos además traían equipo exclusivo de Pemex para la detección de ductos, agregue que fueron presentados uniformes del Ejército y un vehículo aparentemente con reporte de robo.

Todo esto no fue suficiente para que un juez federal considerara siquiera vincularlos a proceso pues se escudó en errores en la detención para que los cuatro individuos que, seguramente, son almas de Dios, terminaran en la calle con un casi "disculpe usted".

Seguramente las armas las querían para jugar, seguramente los uniformes, ¡claro!, eran para una fiesta de disfraces, seguramente el equipo de Pemex que no tenía nada que hacer en su posesión era porque el trabajador involucrado lo usaba solo para sus labores y así de fácil, adiós.

Segundo caso, detiene la policía estatal a tres individuos, dos hombres y una mujer, presentan al juez armas cortas y largas, vehículo con reporte de robo y uno de ellos con antecedentes de haber causado baja del Ejército y obvio conocimiento del uso de las armas.

Los detenidos alegaron haber sido sacados de sus casas con violencia y fue argumento suficiente para que el juez se lavara las manos y les decretara libertad condicionada. ¡Seguro! Esas almas de Dios se presentarían religiosamente a firmar los días que les pidieron. Lo que no esperaban es que ya les tenían una orden de aprehensión por homicidio que permitió que no regresaran a las calles.

Tal vez son primo delincuentes, pero no son ladronzuelos que se les hizo fácil robar una tienda de conveniencia para llevarse un pan a la boca, o movidos por el consumo de alguna droga, que valorando la peligrosidad podrían sin problema enfrentar su proceso en libertad condicional.

El problema con los casos aquí expuestos y documentados por MILENIO es que se trata de personas que se dedican a actividades relacionadas con el crimen organizado y que pareciera que los jueces prefieren rehuir. De otro modo cómo nos explicamos múltiples detenciones de individuos que terminan asesinados en medio de un historial de detenciones. O nuestros diputados hacen algo para ajustar las leyes o vamos a seguir viendo cómo el crimen seguirá haciendo de las suyas.

miguel.puertolas@milenio.com