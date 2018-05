El inútil voto de castigo

Hoy como nunca me parece que estamos viviendo unas campañas únicas en donde se ha hecho un esfuerzo sin precedente por medios de comunicación para presentar las ideas las propuestas y los perfiles de los candidatos frente a un electorado poco ávido de la información relacionada con los comicios de este año.

Me parece que el escaso interés en escuchar se deriva de razones históricas que nos llevan a tener el panorama desalentador de que no importa quién gane, las cosas no van a mejorar, que lo único que importa es castigar a los dos partidos con más historia en el país, de donde han salido los peores escenarios en todos los ámbitos.

Y es que en nuestro país ya hemos probado todas las fórmulas posibles, y hoy percibo un electorado deseoso de que llegue el día de la elección para castigar a los partidos que prometieron mucho, uno cuando llegó, el PAN, y el otro cuando regresó a la Presidencia, el PRI después de estar en la banca afuera de Palacio Nacional por 12 años.

Hoy, por ejemplo, buscando una manera diferente de presentarle a usted las ideas más que la confrontación, se ha sometido a los aspirantes, tanto a la Presidencia de México como al gobierno del estado de Guanajuato, al escrutinio no solo de periodistas sino también de expertos que dialogamos con ellos para conocer el trasfondo de lo que pretenden al estar en una contienda por alcanzar los más altos puestos dentro del Poder Ejecutivo.

Esto me ha llevado a reflexionar respecto a la importancia que tiene que como mexicanos experimentemos nuevas vías, hacer nuevas cosas, dejar atrás lo que nos detiene para ser la nación grande que somos en realidad, pero que dejamos de lado manteniendo prácticas del pasado.

Y el primer paso que debemos de dar frente a la oportunidad de ejercer nuestro voto es aprovechar toda la información que se tiene, para emitir un sufragio razonado, debo reconocer que el nivel de ataques entre candidatos es muy bajo, el ruido que normalmente se hacía con la guerra sucia no ha alcanzado niveles de otras campañas, por lo que es momento de aprovechar las ideas y las propuestas antes de cruzar la boleta.

Por favor no vote por castigar a un partido, al final ya sabemos que eso del voto de castigo no arregla nada, ya se ha "castigado" a todos los partidos en algún momento de la historia y lo único que queda claro es que nadie entiende y terminan haciendo lo mismo que los llevó a salir del poder.

Eso del voto de castigo me parece como cuando una madre regaña a su hijo mal criado amenazándolo con castigarlo después de portarse mal, al final el chamaco termina haciendo lo que se le viene en gana, pese a la reprimenda.

No pretenda castigar a alguien o algún partido con su voto, no lo desperdicie así... aunque tenga que votar por el menos peor, pero eso; es otra historia.

