El inútil conteo de muertos

Dirá usted que estoy diciendo una barbaridad, pero me parece inútil estar contando muertos cuando para lo único que nos ha servido es para darnos cuenta de lo inútil que han sido las estrategias para tratar de disminuir la violencia en nuestro país.

No es nueva, incluso, la sospecha de que en realidad la cifra que se da a conocer por parte de la autoridad no es reflejo de lo que realmente está ocurriendo, pues las carpetas de investigación que se abren por el delito de homicidio doloso, sobre todo tratándose de homicidios relacionados el crimen organizado siempre pueden tener ajustes a la baja.

Contamos los muertos en una estadística que lo único que ha dejado en claro es que vamos de mal en peor, y podría decir que si no los contáramos entonces se estaría ocultando una realidad, la verdad es que la percepción de que la violencia va al alza no es reflejo de ese famoso conteo de muertos sino de lo que vivimos día con día en el país.

Contar muertos incluso me parece que se ha convertido en un trofeo para los delincuentes que ven cómo su cuota va en ascenso y cómo quienes se encargan de perseguirlos no terminan con sus actividades ilícitas.

El número de los fallecidos, producto de la violencia generada por los criminales, valdría la pena si llevara a un cambio en la estrategia de combate a los grupos delictivos, contar los muertos no solo debe ser para crear una conciencia de cómo estamos, sino para llevarnos a reflexionar sobre la política de combate criminal que al país, además de vidas, le ha costado miles de millones de pesos.

Es urgente el replanteamiento de esta política y me encantaría escuchar de quienes quieren ser postulados a un cargo de elección popular cuál es la estrategia que pretenden seguir pues la planteada hasta el día de hoy ha servido de muy poco. Los homicidios no disminuyen y los delitos no van a la baja.

De entrada me parece que independientemente de quien llegue al poder, esto poco va a cambiar, han prometido combatir a los delincuentes y poco han avanzado en ese sentido, por un par de razones simples, no le han pegado a sus estructuras financieras, y los niveles de corrupción existentes no dejan que el país avance en ese sentido.

No veo que de los que suenan, por ejemplo, para la Presidencia traigan bajo el brazo la solución o la estrategia para atender la preocupación más importante que hoy en día tenemos los mexicanos como es el tema de la inseguridad.

Urge un cambio de rumbo, es claro que le línea seguida en casi 12 años ha quedado rebasada, de verdad ¿querrán cambiar las cosas?

miguel.puertolas@milenio.com