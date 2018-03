¿De qué sirve tanta información?

"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre". Esta frase fue acuñada por el físico y matemático británico, William Thomson Kelvin también conocido como Lord Kelvin, a quien entre muchas cosas aportadas a la ciencia se le debe también la escala de medición en grados Kelvin allá por 1848.

El primer paso para enfrentar un problema es definirlo, de otra manera estaremos frente a una forma abstracta sin la posibilidad de ser analizada, definido el problema de cualquier tipo estaremos en la posibilidad de medirlo, si desconocemos las dimensiones del problema entonces no podremos pasar al segundo paso que es buscar solucionarlo, mejorar la situación ¿pero qué pasa si llegamos al paso de la medición pero no hacemos un cambio de las cosas, si seguimos haciendo lo mismo? La situación se degrada, se descompone, SIEMPRE.

Llevemos este razonamiento lógico-matemático a la inseguridad, tenemos un problema definido, sabemos que hay una crisis en nuestro país que nos ha costado miles de millones de pesos y lo que es peor cientos de miles de víctimas y cientos de miles de muertes, entonces pasamos de la era del oscurantismo informativo y la secrecía en torno al problema cuando conocer el número de delitos cometidos era asunto reservado "por seguridad" a un tiempo en el que medimos el problema.

Y qué bueno que hoy medimos el problema, hoy sabemos la magnitud del lastre que ha significado la inseguridad para nuestro país, hoy sabemos con certeza cuántas carpetas de investigación se han abierto por homicidios ocurridos en nuestro país, claro es el delito en el que mayor certeza tenemos, porque es uno que se persigue de oficio y es difícil que no exista querella por este hecho criminal.

Digamos que tenemos una mediana certeza de lo que ocurre en materia de robos, por ejemplo, a casa habitación, negocio, pues la cifra negra es muy alta, del 96 por ciento, dato que hoy sabemos gracias a que se miden los delitos declarados más no denunciados en las encuestas que realizadas por el Inegi. Claro hay otros como el robo a transeúnte que se denuncian solo 2 de cada 100 ocurridos y en donde tenemos la certeza de que no es real el dato ofrecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública que solo registra delitos denunciados.

A lo que quiero llegar es que en nuestro país no se ha pasado al siguiente nivel, el de mejorar las cosas, llegamos sólo a la medición y parece que somos reacios a tomar acciones para utilizar la información que tenemos en aplicar políticas que conlleven a la reducción de los niveles tan altos de inseguridad que hoy estamos viviendo.

De qué nos ha servido toda la información que hoy tenemos si no somos capaces de utilizarla para revertir el proceso de degradación que estamos viviendo. El pensamiento matemático de Lord Kelvin aplica perfecto, "lo que no se mejora, se degrada siempre".

miguel.puertolas@milenio.com