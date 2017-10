Gozando del fruto de su peculado

Ya veo venir el lodazal, ya veo venir las acusaciones, las denuncias, las patadas bajo la mesa y todos aquellos detalles característicos de las precamapañas, de las campañas y del proceso post electoral que consiste simple y sencillamente en sacar los trapos al sol y no llegar a nada.

Sí, me llama la atención, sin que eso signifique defender o estar a favor de tal o cual político que justo a un año a unos meses de que se definan las candidaturas del tricolor, hayan salido con el tema de la auditoría y denuncias en contra de la diputada federal Bárbara Botello. Lo que además no significa que sea culpable de lo que se le acusa, pues tenemos esa malsana costumbre de exhibir a las personas en los procesos que se les abren, como se exhibía a las mujeres adúlteras en la Santa Inquisición.

Cómo queremos que se respete el estado de derecho si nos empecinamos en hacer de procesos que deben de ser transparentes con reglas claras, todo un circo mediático que termina por convertirse en un escándalo antes que un proceso limpio dentro del marco legal. La necesidad de exhibir al acusado se deriva de esa necesidad de aniquilar políticamente al adversario.

Hoy sabemos, por ejemplo que la PGR abrió más de mil expedientes de funcionarios por presuntos actos de corrupción, y nadie ha dado nombres de los investigados, primero porque darlos terminaría por sesgar el procedimiento, segundo y creo que es el principal motivo, porque simple y sencillamente no representan nada para el sistema y tres, porque a la hora de la hora apuestan a que la memoria del colectivo es tan efímera que no vale la pena destacar algún caso importante.

Voy de acuerdo en que a quien es culpable se le señale, siempre y cuando primero haya sido sometido a un proceso legal, justo, transparente y sin fines políticos. Qué bueno que se esté actuando en contra de ex gobernadores que han abusado de sus cargos, qué bueno que se esté señalando a ex alcaldes por supuestos malos manejos, qué bueno, pero aquí es donde me pregunto ¿no será que son moneda de cambio? O simple y sencillamente herramientas desechables que sirvan para modificar la tendencia del voto hacia uno u otro partido.

Alcanzaremos la justicia cuando dejemos de utilizar las leyes con fines simplemente políticos, porque hoy más que nunca me queda claro que quienes no representan un riesgo para el sistema, un objeto de venganza o simplemente de revancha política siguen en la calle sin ser siquiera molestados.

Si en realidad se actuara contra cada funcionario que no acata le ley, que abusa de su cargo o del erario, estoy seguro que las autoridades investigadoras tendrían montañas de expedientes, las notas llenarían los medios de todo el país todos los días y tendríamos material de análisis para años de investigación.

O no me diga que antes de los que hoy están acusados todos los funcionarios son blancas palomas... la verdad no lo creo y muchos siguen gozando del fruto de su peculado.

