El futuro de los independientes

¿En verdad estamos listos para que un independiente llegue a la Presidencia de México? ¿O estos candidatos solo se convertirán, quienes lleguen claro, en un atomizador del voto que termine por restarles sufragios a aspirantes no deseables?

Me pregunto si en verdad estamos preparados para enfrentar, por ejemplo, el desastre que han representado algunos de los "independientes" no por el hecho de serlo, sino porque al final las decisiones que han tomado no han llevado a un verdadero cambio en el país.

Me atrevo a decir que tal vez el único que ha logrado algunos cambios, con el apoyo de ciudadanos que no se identifican con ninguno de los partidos políticos es el joven diputado local independiente por Jalisco, Pedro Kumamoto, quien por ejemplo logró impulsar la iniciativa #SinVotoNoHayDinero que limita los recursos a los partidos dependiendo de la votación que reciban.

Y no es que esté en contra de que un independiente gobierne al país, el tema con quienes desean ser presidentes sin partido, es que cargan a cuestas la necesidad de contar con un proyecto de país bien estructurado, y rodearse de los mejores hombres y mujeres para hacer una verdadera propuesta de cambio, que lleve a México a acabar con lastres como el de la corrupción, la impunidad, el derroche del erario, la inseguridad, e impulsar el crecimiento económico del país y mejorar su posición frente a otras naciones.

Pero en lo personal, me parece que quienes buscan y tienen el interés legítimo de ser aspirantes por la vía independiente son poco serios, veo en muchos el simple interés de aparecer en la boleta a ver qué pasa, sin un proyecto claro de nación. Veo ganas de posar en los reflectores y sentir por un momento que pueden tocar la grande, sin que siquiera llegue a concretarse su candidatura.

Claro es legítimo el deseo, pero a nuestro país le urge, no personajes deseosos de tener un espacio para lucirse, sino gente capaz, con compromiso serio de llevar a buen puerto el destino de nuestra nación.

Me pregunto en qué están pensando: Armando Ríos Piter, Alfonso Trujano Sánchez, Alfredo Pérez Mata, Carlos Mimenza, Edgar Ulises Portillo Figueroa, Francisco Gerardo Becerra, Héctor Luis Javalois Loranca, Pedro Ferriz de Con, Roque López Mendoza y Wendolin Gutiérrez Mejía, quienes ya presentaron su intención ante el INE por participar como independientes, ¿realmente están convencidos de tener todo para gobernar a un país? Creo que es para reflexionar.

Y bueno, ni hablemos de Jaime Rodríguez Calderón, quien a decir de sus coterráneos ha dejado mucho a deber, los yerros constantes en su gabinete, los pleitos con todo mundo, el desaseo en las políticas de gobierno han llevado al hartazgo de muchos, quienes por una parte desean que se lance por la Presidencia solo para no tenerlo en casa, en tanto otros terminaron por desencantarse con una más de sus promesas incumplidas, al final abandona el cargo más alto conferido a un independiente, por buscar "la grande".

La posición de independiente, la mayoría de los casos, se ha tomado por despecho o capricho, al menos de los que han accedido al poder, le dejo un dato, de los 511 candidatos independientes que participaron en la elección de 2015, alcanzaron registro 123, y llegaron a una posición solo 6.

¿De verdad, estamos preparados para tener a un independiente en la Presidencia? Creo que sí solo le falta un proyecto de nación, que no tiene ninguno de los que hoy suenan, lo peor, es que tampoco lo veo entre los partidos políticos... así las cosas.

