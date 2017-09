Frida y el símbolo de la esperanza

Escribo esta columna en el momento en que sigo de cerca el rescate de un grupo de niños del colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México, sin duda se han convertido estos menores en un símbolo de la tragedia, del terremoto ocurrido este 19 de septiembre.

De nuevo unos niños indefensos ante el poder de la naturaleza se convierten en sinónimo de esperanza y digo de nuevo, porque viene a mi memoria los bebés milagro del Hospital Juárez, 17 recién nacidos que contra todo pronóstico resistieron días enteros sin alimento y sin agua hasta el momento en que su llanto casi apagado alentó a los rescatistas para seguir adelante entre toneladas de escombro y fierros retorcidos para llegar al contacto con los bebés del área de neonatos del hospital, pequeños que tuvieron la fortuna de nacer dos veces.

Y es que en la historia que comenzó a escribirse poco después de la una de la tarde del 19 de septiembre ahora del 2017 el nombre de la pequeña niña ya dio la vuelta al mundo y ha logrado no sólo unir esfuerzos a favor de salvarla junto con quienes al parecer eran sus compañeros de clase, sino también logró unir las plegarias de distintos credos a favor de su vida.

En medio de la muerte y destrucción, del cual también fueron víctima personal y alumnos del colegio Rébsamen, el caso de los niños sobrevivientes se torna en un acto de fe y esperanza que viene a ser un ejemplo para todos en estos momentos de adversidad.

No me quiero imaginar la entereza a la que las circunstancias obligó a estos pequeños a luchar por su vida, a esta hora en que MILENIO Televisión transmite en directo imágenes de los trabajos realizados por los rescatistas solo me queda resaltar la labor que realizan en solidaridad con los sobrevivientes y cómo sin importar las inclemencias del tiempo sabiendo que cada segundo es verdadero oro siguen en la lucha por llegar hasta donde Frida y sus compañeros se encuentran esperándolos.

Es en éstas circunstancias donde la vida nos da las mejores lecciones, es en estas circunstancias, donde debemos reflexionar si vale la pena darse por vencido, cuando un grupo de estudiantes cuyas edades no sabemos, pero que son unos niños no se dan por vencidos aún estando en las condiciones más extremas, sobre ellos tres metros de escombro, más de día y medio sin hidratarse o alimentarse y pensando en la vida que tenían hasta un minuto antes de la tragedia.

Así como los bebés milagro que hoy tienen 32 años fueron un ejemplo para los mexicanos de supervivencia y de cómo la solidaridad y el trabajo en conjunto fueron clave para rescatarlos, hoy Frida y sus compañeros estamos seguros que pasaran a ser ese ejemplo de entereza.

Pero hay algo que no debemos olvidar, hoy Frida es un símbolo de esperanza, y pido por que su vida se salve y vuelva pronto a la normalidad al lado de sus seres queridos, pero recordemos que hay cientos, tal vez miles de niños que no están debajo de una losa de concreto, pero sí debajo de una losa de abusos y carencias que al igual, pueden terminar con la esperanza de un México mejor, también esos niños merecen ser rescatados.

