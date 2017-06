Ni tan frente, ni tan amplio

Qué bonito ejemplo nos están dando los partidos políticos de la verdadera cara que tienen y los verdaderos intereses que persiguen... ¿que buscan los partidos políticos? No el bien de México, no el bienestar de los mexicanos, no elevar las fuentes de empleo, no mejorar la seguridad.

Es tan simple y llano lo que quieren al unirse como: ¡sacar al PRI de Los Pinos! Ya lo hizo Vicente Fox, que no el PAN en el 2000 ¿y qué pasó? ¡Nada! Que todas las promesas hechas en campaña de meter a la cárcel a políticos corruptos, de acabar con los caciques en los sindicatos, de hacer eficiente el gasto público, de acabar con las prebendas, entre mil y un promesas más que al final quedaron solo en eso y el único verdadero "gran logro" fue haber sacado a los tricolores de la residencia oficial, que no del gobierno en sí.

Es decir, la mayoría de los congresos locales, de los gobiernos municipales y estatales siguieron en poder del PRI, las corruptelas en el gobierno panista, nos emulaban frecuentemente al priismo que se había salido por la puerta de atrás y al final el PAN solo aguantó dos sexenios encabezando el ejecutivo federal.

No olvidemos que cuando Felipe Calderón llega a la Presidencia de México, el acérrimo enemigo de su ascenso al poder era Andrés Manuel López Obrador quien hasta constituyó su pantomima del gabinete alterno en un teatro surrealista que más dejaba ver su enojo por no haber ganado la Presidencia y culpó como siempre a la mafia del poder de haberle arrebatado su sueño dorado. En ese entonces, el PRD fue el partido que enfocó sus baterías para dilapidar la Presidencia de Calderón.

Y de AMLO ni qué decir, que se colgó del PRD para su proyecto y como no le resultó pues ahora construye su propio negocio, perdón, su partido político, al que un grupo de rémoras se han sumado como los hoy senadores por el PT, que legislan ¡para Morena!

Ahora resulta que hablan de un frente común y que tienen convergencias, ahora resulta que los que hace apenas dos sexenios eran acérrimos enemigos tienen lo necesario para ir en común por la Presidencia de México.

Bueno hasta el Partido Verde, aliado eterno del PRI dice querer aliarse a la oposición, esto lo único que me deja claro es que no importan ideologías, no importan proyectos, y lo peor no importan los mexicanos cuando lo apremiante es acceder al poder.

No hay proyecto, el proyecto común es sacar al PRI de Los Pinos, pero no hablan de la visión de país que queremos, no hablan de cómo acabar con la corrupción, no hablan de cómo reducir los índices de seguridad, me parece por algún momento que es más una ocurrencia para ver qué saca cada quien de este río revuelto y consolida sus proyectos personalísimos y ahí no hay manera de nuevo de confiar en la clase política del país.

Lo peor es que el desencanto sobre el sistema que nos gobierna va a terminar por fastidiar a la mayoría de los votantes cuyo interés en acudir a las urnas simple y sencillamente terminará por dar un triunfo con nula legitimidad al presidente que sigue y que gobernará con el voto de a lo mucho la tercera parte de los electores.

