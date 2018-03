Otro frente en la guerra vs el huachicol

El estado de Guanajuato está viviendo una crisis sin precedente de violencia, principalmente derivada del pleito entre grupos criminales que buscan hacerse del control del robo de combustible, no hay día, especialmente en la zona de los Apaseos, en que no haya un hecho de violencia inherente a este problema.

Apenas ayer nos llegaron datos (que la PGR luego negó) de al menos 4 elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) que fueron sorprendidos aparentemente por uno de los grupo criminales que operan en esta zona y luego agredidos físicamente lo que provocó una intensa movilización de diferentes cuerpos de seguridad para dar con los agentes.

En esta zona ha sido en la que más autoridades han sido agredidas, y los homicidios dolosos casi son el pan de cada día. El robo de combustible es sin duda una actividad muy redituable que para combatirlo se enfrente no solo al reto de desarticular bandas de criminales, detener a los implicados, prevenir las fugas de hidrocarburo, la corrupción al interior de Pemex, sino además se enfrenta a la pasividad de los trabajadores de la propia paraestatal, manejados más por el sindicato de Pemex que encabeza Carlos Romero Deschamps que por la propia paraestatal.

Me cuentan que el gobierno del estado ha pretendido colaborar con la empresa para poner a disposición las cámaras con las que cuenta para vigilancia a fin de que se multipliquen "los ojos" que vigilan los miles de kilómetros de ductos que pasan por el estado. Pero resulta que como es un servicio que presta el sindicato, el de monitoreo de la red de ductos y para evitar el "desplazamiento" de sus trabajadores, ha sido, si no impedido sí obstaculizado que esto suceda.

Pero eso no es todo, también existen versiones en el sentido que la tardanza en la labor de sellar las tomas clandestinas, ahora con cemento, es debido a que como los trabajadores tienen un horario y tienen que cumplirlo, pues aunque no se haya concluido con el aseguramiento y protección de la toma se van a casa pues tienen un horario que cumplir. ¡Hágame el favor!

Claro esto no es más que un reflejo de lo que se tiene que enfrentar para combatir el robo de combustible en el país. Hago referencia a estos temas sin ofrecer una versión respecto a qué sucede con todos los trabajadores de Pemex, pero estoy seguro que en mucho contribuye el pobre desempeño de uno de los sindicatos considerado como de los más corruptos como es el sindicato de Petróleos Mexicanos.

No es concebible que sucedan estas cosas en el contexto de violencia que vive el estado por esta situación, e insisto, las observaciones aquí hechas no reflejan la generalidad, pues creo que pese a la actitud retrógrada de algunos miembros de este sindicato, me ha tocado ser testigo de trabajadores de Pemex comprometidos con su labor.

Qué lástima que haya otros, que sin importar la urgencia que estamos viviendo no hagan conciencia de lo que se requiere.

