Cuando el río suena

Estoy de acuerdo en algo que declaró ayer Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria de León, somos seres humanos y nos podemos equivocar, claro que pudo haber cometido un error al declarar una cifra el vuelo de lo que se gasta la Feria en shows internacionales, el problema es que no lo dijo en una charla de café, lo declaró a un medio de comunicación, lo declaró a MILENIO.

Y claro que es una irresponsabilidad hacer una declaración de este tipo a un medio de comunicación, pero lo que me parece un absurdo es que Don Gabriel es que además ayer haya dicho que ni siquiera se acordaba de haber declarado a este medio de comunicación que el gasto en espectáculos internacionales era de 60 millones de pesos.

En la era digital es casi imposible no encontrar un testimonio y pruebas de lo dicho, perdón pero existe la grabación con la que contamos por cierto donde hace tal afirmación, y es imposible, a menos que se padezca de alguna enfermedad que en todo caso sería de todo mi respeto, olvidar lo que uno ha dicho a un medio de comunicación hace apenas menos de dos meses, declaración que por cierto lo metió en un brete del que aunque lo niegue no salió bien librado.

Perdón pero la duda está sembrada, y no respecto a la honorabilidad con la que pudiera conducirse el Patronato, sino respecto a la responsabilidad de conducirse con congruencia el presidente de éste. Tan fácil como reconocer el error, asumir la responsabilidad de ello y corregir, pero ¡no! Se pretende eludir la responsabilidad con un lapso de supuesta amnesia cuando sus dichos están en una grabación.

Existe una verdadera preocupación respecto al manejo de los dineros de la Feria, pues siendo la más cara del país debería ser la más espléndida, es como tener dinero para comprar un coche de lujo pero mostramos un vehículo de la menor gama. Creo que lo que se dice que se gasta termina con no ser congruente con lo que es lo ofrecido en la feria.

De hecho varios sectores de la población nos han externado el desasosiego que ha producido la información publicada por nuestro medio, creo que sería un paso atrás devolver la administración de la Feria al ayuntamiento, creo que un organismo descentralizado operado por ciudadanos honestos es la mejor vía para administrarla, pero también creo que deberían de poner más atención a lo que hacen.

Y una sugerencia si me lo permiten que alguien los asesore como debe de ser en materia de comunicación, pues está bien (y a veces no tanto) hablar de más entre cuates, o en alguna barra, pero no se puede ser irresponsable al difundir información incorrecta y menos respecto al manejo de recursos por querer salir del paso.

Ojo, creo que es difícil confiar en alguien a quien se le hace bolas el engrudo y luego dice que no le echó agua de más cuando tiene todas las manos batidas.

miguel.puertolas@milenio.com