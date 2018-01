La Feria de las ¿sonrisas?

Dígame usted ¿qué sonrisas puede causar la serie de abusos y situaciones que afectan a León con la Feria que recientemente por decreto fue denominada patrimonio intangible de Guanajuato?

De acuerdo a la Unesco, el patrimonio intangible son: Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Las artes del espectáculo. Los usos sociales, rituales y actos festivos. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

Poco de eso podemos encontrar en esta fiesta que causa más dolores de cabeza que diversión y le pongo algunos ejemplos:

La contaminación del aire que provoca el "espectáculo" de pirotecnia que curiosamente luego de que MILENIO cuestionó este hecho, no lo han detonado en al menos dos días y qué bueno, porque si bien es cierto no es el único factor que ensucia el aire de la ciudad si pone su grano de arena para que suceda.

Y es que nos parece ridículo que esperen la buena calidad del aire, para pasarnos a traer con pólvora, y contribuir a la contaminación cuando por ejemplo en ciudades más avanzadas utilizan espectáculos menos agresivos con el ambiente como por ejemplo los de luces láser o los maping que resultan en muchos casos más espectaculares que la simple detonación de cohetes.

Hay violaciones flagrantes a la ley, que la autoridad federal debería de atender y no me explico cómo la policía municipal no le entra al quite por la flagrancia, es el caso de la venta de productos pirata que violan la ley de derechos de autor, es común encontrarlos en las instalaciones de la Feria en puestos que cuentan con permiso municipal, me pregunto ¿el Ayuntamiento da permiso para que vendan piratería? Creo que no propiamente, pero sí deja que le metan gol.

Lo peor del caso es que ese dinero va directamente a financiar al crimen organizado y si la ciudad ha padecido algo en el último año es el embate del crimen organizado y resulta que se financia desde algunos comercios instalados en la Feria.

Otro más, la instalación de viene, viene, personas que frente a las autoridades se apoderan de la vía pública y extorsionan a los conductores, porque no se puede hablar de cobro cuando resulta que si no se les paga la cuota que piden, generalmente de 100 pesos, es casi un hecho que usted va a terminar con un daño casual a su vehículo. Otra vez, vivales terminan por hacer lo que les place sin que nadie intervenga.

También podríamos hacer un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, pues abundan los lugares en donde no se exhiben los precios a los consumidores, especialmente lugares donde se expende comida se cobra lo que a discreción se quiere y representa un abuso a los consumidores, las multas por este concepto superan el millón de pesos, bien valdría la pena que se diera una vuelta para evitar abusos.

Y así podemos enumerar un sinnúmero de situaciones que rodean a la Feria y que pueden terminar con dar al traste con una tradición... dudo mucho que sea hoy "patrimonial".

