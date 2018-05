Escenarios tras la salida de Margarita

Me cuesta mucho trabajo pensar que la decisión tomada por Margarita Zavala de retirarse de la contienda electoral haya sido personalísima y alejada de cualquier negociación o intención más allá de sólo la justificación de no poder financiar su campaña, pese a que ella misma rechazó -¿deliberadamente?- en su momento el dinero oficial para ello.

La única mujer aspirante a la Presidencia de México, la primera independiente en la historia del país, que caminó una senda nada fácil para conseguir cuando menos estar en la boleta, sorpresivamente se bajó y dejó en libertad a sus seguidores de votar por quien mejor les plazca.

Varios escenarios se me vienen a la cabeza de lo que puede pasar. Primero, los más fervientes seguidores de Margarita Zavala en lo público se manifestaron en contra de la forma en la que llegó Ricardo Anaya a la candidatura presidencial, por eso le siguieron muchos renunciando incluso a la militancia panista. Al verse libres del compromiso de votar por Zavala Gómez del Campo, entonces no lo harían por Anaya y podrían inclinarse por José Antonio Meade, nunca por López Obrador o El Bronco.

Pero hay que recordar que detrás de Margarita está su esposo, el ex presidente Calderón, que con la nominación de Zavala tenía con qué jugar en esta contienda y podría hacerlo con la declinación de su cónyuge en favor de alguno de los candidatos punteros, que no fuera AMLO su acérrimo rival. Claro que Margarita saldrá a decir que no va a declinar en favor de alguno de los contendientes, pues no puede hacerlo público, pero el grupo con el que opera, respondería en todo caso al ex mandatario y apoyaría a Anaya o Meade.

Y aquí cabe otro razonamiento, lo harían a favor de Anaya por ser el puntero con mayor posibilidad de alcanzar a López Obrador, y no lo harían por lo fracturada que quedó la relación tras la contienda interna panista. Lo harían a favor de Meade por la fractura de la relación con Anaya, y por haber sido uno de los ex colaboradores de Felipe Calderón, y no lo harían porque las encuestas lo colocan muy lejos de Andrés Manuel.

Parece que se busca la fórmula de levantar a como dé lugar a un candidato que le dé la pelea a AMLO, dígame exagerado si lo quiere, no se habría dado esta combinación: El Bronco llega por decisión dudosa del Tribunal Electoral, quien a quienes no les convenza López Obrador terminará por restarles esos votos, Margarita se baja de la contienda y el grupo que le apoya no votaría por AMLO y se iría por uno de los punteros o tal vez por ninguno, pero le permite al pequeño grupo del ex presidente operar.

Y si nos ponemos a fantasear aún más, porque lo que ahí se hace es solo expresar una opinión, si los poderes fácticos y los intereses económicos pesan, no cabe duda que podría hablarse de un gran acuerdo entre estos y los partidos que forman las alianzas en juego para sacar un ganador que no sea López Obrador, y aquí el escenario más factible es que el PRI opere a favor de un candidato que no sea el suyo y con eso más la declinación de Margarita, y los votos del Bronco cuya campaña la ha dirigido anti López Obrador daría los puntos necesario para que Ricardo Anaya llegara a la Presidencia.

Claro esto es solo un escenario de los posibles… también podríamos pensar que Margarita simplemente se cansó, no vio futuro en el desgaste y esperará mejores tiempos… ajá.

