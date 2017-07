Más empistolados libres

Por si no era suficiente con que a los presuntos delincuentes que se les sorprenda con armas pueden enfrentar su proceso en libertad convirtiéndose en los perfectos traficantes, ahora la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis de jurisprudencia que beneficiará a todas aquellas personas que fueron llevadas a la cárcel en el anterior del sistema de justicia penal.

Con ello todos aquellos internos en prisión preventiva podrán recuperar su libertad bajo caución siempre y cuando enfrenten delitos que no merecen actualmente esta medida cautelar y no representen un peligro para la sociedad.

Aquí el problema que veo es que no parece haber un criterio para determinar la peligrosidad del presunto, pues si para un juez no es peligroso que un tipo traiga consigo 12 mil cartuchos para abastecer 300 cuernos de chivo, la verdad es que me pone a temblar el criterio que se va a seguir a la hora que personas que se encuentran en proceso por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el sistema mixto, tradicional o inquisitorio pidan ser juzgados mediante sistema adversarial o acusatorio.

Dicen que el cambio de situación de los sospechosos no será automático, pues para que logren obtener su libertad, tendrán que solicitar audiencia, en la cual el Ministerio Público puede alegar ante el juez de control que el indiciado puede representar un peligro para la ciudadanía. Sin embargo hemos sido testigos en audiencias celebradas, que el MP presenta pruebas contundentes de la peligrosidad del indiciado y de la factibilidad que este se sustraiga de la justicia en la que los jueces solo les falta decir a los acusados "niño malo, pórtese bien"

Para que se dé una idea de lo delicado que esto podría ser, le hemos dado cuenta aquí desde que entró en vigor el sistema de justicia penal adversarial, en Guanajuato se han liberado a más de mil 100 personas que han sido detenidas sorprendidas, ya sea con portación ilegal de armas de fuego o acopio de las mismas, pues se les ha dado el derecho de enfrentar el proceso en libertad, sin embargo la gran mayoría simplemente les importó un bledo acercarse pues saben perfecto la sentencia a la que se harían acreedores.

Ahora con esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían cuando menos salir libres más de 3 mil 500 internos que fueron detenidos cuando aún no entraba en vigor el nuevo sistema si tomamos en cuenta el registro ocurrido entre 2012 y 2015 tan sólo en el estado de Guanajuato, claro hará que ver cuántos de estos fueron detenidos sólo por las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cuántos gracias a que fueron detenidos por estas pudieron quedar bajo prisión preventiva y que al final les resultaron delitos graves como homicidio.

Esta determinación es un golpe bajo a las exigencias de gobernadores y funcionarios de los tres niveles de gobierno que han pedido reformas al artículo 19 de la constitución para evitar que traficantes de armas anden en las calles como si nada luego de ser detenidos en flagrancia por policías, pues no solo no se ha atendido ésta exigencia por el legislativo sino que ahora el Judicial termina dándole el tiro de gracia a esta solicitud.

