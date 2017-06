Dos empistolados al día

No creo que tantas personas estemos equivocados, los datos son contundentes, tan solo en Guanajuato cada día se liberan a dos personas que fueron detenidos por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Claro esta cifra podría resultar el triple si tomamos en cuenta que en cada detención se aseguran a más de dos personas para dar un total de mil 113 en año y medio según cifras dadas a conocer por este medio el día de hoy.

El daño que estas personas hacen a la sociedad es impresionante, y no por nada se ha convertido en el delito que más atienden los jueces federales, hoy es más que evidente que nuestro país se ha convertido en el paraíso de los traficantes de armas, en el paraíso de quienes hacen dinero de la violencia. Resulta indignante la indolencia con la que se siguen conduciendo lo jueces, y la negligencia que brota en nuestros legisladores a la hora de aprobar leyes.

Apenas la semana pasada el crimen de una niña de tres años en Silao era motivo de escándalo, literalmente la ejecutaron igual que a su padre en su habitación. Como si hubiera sido ejemplo, al paso de un par de días en Coatzacoalcos, Veracruz, otro grupo de hombres armados ingresó al domicilio de un taxista ejecutando a la pareja y a sus 4 hijos que no pasaban de los 5 años de edad, causando indignación y coraje entre los habitantes de aquella ciudad.

Pero creo que sería injusto solo culpar a jueces por esta cadena de impunidad, tienen también responsabilidad las aduanas por donde pasa de todo, el más grande proveedor de armas para el crimen organizado son los Estados Unidos, cientos de armerías venden sin escrúpulos arsenales enteros, las cifras más conservadoras hablan que diario ingresan al país alrededor de 2 mil armas, poco más de 700 mil al año.

En México habría unas 13 millones de armas ilegales, la mayoría de ellas en poder de los cárteles de la droga, quienes tienen acceso a calibres como el de los fusiles Barrett .50 gracias a que en EUA se venden al público en general. Pero además cuentan con armamento antiaéreo como con el que derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea en Jalisco.

Pero no pasa nada, usted puede ser sorprendido con un cañón, un tanque o un modesto lanza misiles, la policía lo detendrá, le decomisará su armamento, lo pondrá a disposición de un juez y este tendrá el cinismo de decirle frente a los fiscales que "por poquito y lo mete a prisión". Sí aunque usted no lo crea, no va a pisar la calle por ello, pese a que más allá de la reforma constitucional promovida, los jueces tienen herramientas para evitar que los delincuentes salgan de prisión.

Ayer se dio a conocer el Quinto Censo Nacional de Impartición de Justicia (CNIJ) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se da a conocer que en 2016 las causas penales ingresadas en los Juzgados de Distrito y en los Centros de Justicia Penal Federal representaron un total de 26 mil 152. En estas se registraron 38 mil 138 delitos, de los cuales el 35.2% fueron delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir casi 4 de cada 10 delitos federales estaban relacionados con las armas.

Y mientras los ciudadanos vemos cómo la puerta giratoria permitió que en México durante 2016 salieran 11mil 035 detenidos por traer armas de manera ilegal.

