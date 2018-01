El embrollo de las boletas o no estoy seguro por quién voté

Por si no fuera suficiente el desánimo que existe entre los ciudadanos para acudir a votar, le voy a contar aquí otra fórmula salida tal vez del lado más oscuro de quienes se les ocurrió poner las reglas para las elecciones y en un descuido terminará usted votando por quien no quería o simplemente anulando el voto que pretendía dar a un aspirante de su preferencia.

Le explico y pondré el ejemplo de Guanajuato para que no le vayan a sorprender luego de entregarle sus boletas y esté dispuesto marcar con su crayón indeleble el candidato o partido de su preferencia.

Imagine (solo imagine, no vaya a pensar que pretendo inducir el voto por favor) que usted decide votar por la alianza PAN-PRD-MC al gobierno del estado; en la boleta aparecerá no un recuadro con los tres partidos en un logotipo, me explican, sino que aparecerá el nombre del candidato debajo de los logotipos de cada uno de los partidos que conforman la alianza Por Guanajuato al Frente.

Entonces hay múltiples posibilidades para ejercer su derecho al sufragio, puede cruzar uno de los logotipos donde está el nombre del candidato sea PAN, PRD o MC y ese voto contará para el candidato y el partido que cruzó mismo que contará para repartir los dividendos que corresponden a los partidos como las prerrogativas.

También podría cruzar dos o tres de los logotipos donde está el nombre del candidato y contará como un solo voto para el candidato pero también será válido para cada uno de los partidos que forman parte de la coalición.

Pero, qué pasaría por ejemplo en el caso de los candidatos a alcaldes donde la alianza sólo la conforman PAN y PRD, pues ahí si además se cruza el partido Movimiento Ciudadano, que va solo con su candidato, entonces el voto será nulo y no valdrá ni para los partidos, ni para el candidato y es ahí donde empiezan los problemas, porque la mayoría no tenemos ni idea de que esto puede suceder.

La situación podría repetirse por ejemplo en León, donde el Partido Verde va solo, pues puede darse una confusión con la alianza que para la Presidencia ha formado con el PRI y Nueva Alianza. Si por el candidato a alcalde además del Verde cruzan el PRI y Nueva Alianza el voto será nulo para el Verde.

Así las cosas hay necesidad de que al electorado se le informe sobre esta situación a fin de dar certeza en el sufragio. Sé que para algunos puede resultar lógico lo aquí descrito pero es importante decirlo pues la información es clave para dar certeza al elector.

Nos leemos mañana En Frecuencia.

