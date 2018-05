¿Y la educación?

“[El sistema educativo mexicano] es como un autobús con un motor dañado que está en un camino cuesta arriba, lleno de baches y, de repente, un grupo de personas dicen que la solución para que vaya más rápido es capacitar a los choferes”

Manuel Gil Antón

Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México

Cito en este espacio la declaración de Gil Antón, recopilada por el diario español El País, porque me parece que eso es lo que sigue sucediendo en México, y lo más aterrador es que no existe una idea clara de cómo arreglar este autobús, pues no sabemos qué marca es, qué refacciones requiere, y no hemos reparado tampoco en la necesidad de recomponer el camino por donde transita.

Hoy en día ningún candidato a la Presidencia tiene una propuesta clara de lo que vamos a hacer en materia educativa. Es tan lamentable la situación por la que pasa nuestro país que estamos entretenidos en la famosa evaluación magisterial y no volteamos a ver todas las carencias de infraestructura y tecnológicas que tienen nuestras escuelas de educación básica.

Porque me queda claro que para los titulares de educación con que la escuela esté en pie es suficiente para que los niños vayan a clase, peor aún, es increíble que en pleno siglo 21 donde tenemos avances increíbles en materia tecnológica existan áreas en donde el maestro tiene aún que llegar en burro porque no hay camino para llegar a la escuela.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recomendado que nuestro país deba garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad, con independencia de su origen, lugar de residencia y tipo de escuela a la que asistan, sin embargo se estima que en México de cada 100 niños que estudian la primaria, solamente 62 la terminarán y únicamente 13 alcanzarán la universidad.

¿Dónde queda el 87 por ciento de la población estudiantil que no alcanza la educación superior?, ¿dónde queda el 48 por ciento de los niños que no terminan la primaria? ¿Acaso alguien ha planteado que harán para prevenir esto?

No podemos decir que esto es un problema de recursos, México aporta más del 20 por ciento del presupuesto federal al gasto educativo, contra un promedio de 13.3% de la OCDE. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asignó un monto de 280 mil 969 millones para educación pública que según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria representa apenas un 0.2 por ciento en valor real superior al del año pasado.

Sin embargo todo este dinero se va al pago de la nómina del magisterio, y muy poca inversión se destina a la mejora de la infraestructura educativa, pese a tal cantidad de recursos seguimos ocupando las últimas posiciones entre los 32 países de la OCDE.

Lástima que como en este y muchos temas no haya un planteamiento serio y todo se limite a estar a favor o en contra de la reforma educativa, y ninguno de los candidatos exponga un dato real para evitar que este autobús llamado educación vaya derecho al precipicio.

miguel.puertolas@milenio.com