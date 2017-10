No hay divorcio comercial

La gran ventaja que tiene México en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, es precisamente eso que Donald Trump no podría echar abajo nunca, dado el costo que representaría para las empresas norteamericanas el retirar las inversiones que por décadas tiene aquí y el intercambio comercial que es de un millón de dólares por segundo.

Me queda claro que en este momento la política exterior de Trump es errática, y no se diga la política comercial que obedece más a las presiones de los grupos extremistas que lo llevaron al poder, que a una verdadera táctica que permita mejorar la vida de los norteamericanos.

La única certeza que hay en este momento es que ¡no hay certeza de nada! Pues son tan erráticas las peticiones que se hacen sobre todo de los pares estadounidenses que no dan margen a tener un panorama cierto respecto a qué es lo que realmente se busca. Sí es cierto que no todo está perdido y el hecho de que se toquen temas cruciales como el energético que pone a ciertas regiones del país en un panorama positivo como es el caso del Bajío.

El caso es que hay quienes en el mejor de los escenarios ven la posibilidad de que el TLC sólo termine cambiando de nombre y algunos aspectos de especial interés de gobierno norteamericano, en el peor de los escenarios, el TLC terminaría desapareciendo pero con la imposibilidad de que desaparezca la actividad comercial entre la zona que más fortaleza tiene como es la de Norteamérica, misma que representa un equilibrio importante entre las zonas económicas de Asia y Europa.

No debemos olvidar que la posición de México, la calidad de su mano de obra, y por qué no decirlo, lo económico que resulta frente a las exigencias de los sindicatos de la unión americana respecto a su fuerza laboral, hacen que sea imposible un divorcio económico entre los tres países.

Creo que no debemos preocuparnos porque pudiera darse una desaparición del tratado, de haberlo querido el gobierno de Trump no se habría metido en un proceso de renegociación, y simplemente habría sacado a los Estados Unidos del acuerdo comercial, ¿por qué no lo hace? Porque simple y sencillamente es mucho dinero el que está en juego y no sabe ya cómo echarse para atrás de sus dichos.

Lo mismo sucede con muchas de las promesas que hizo en campaña hoy no sabe cómo enmendar todos y cada uno de los yerros en los que ha caído por la simple soberbia de no saber reconocer que se equivocó. Gracias a Dios los hombres no somos eternos y al periodo de Trump al frente de la presidencia se acaba en poco más de 3 años. Al menos eso dicen en Estados Unidos, donde ven difícil su reelección.

