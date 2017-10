¿Y después de Peña qué?

Se acerca el ocaso de la actual administración federal, se acerca el momento en que el Presidente Peña tendrá que entregar la banda presidencial a su sucesor, independientemente del partido político que este sea, o incluso si los astros se alinean al independiente que lograra llegar hasta este punto.

Duras han sido las críticas hacia la actual administración y no recuerdo hasta hoy una imagen presidencial más vilipendiada que la del actual titular del Ejecutivo Federal, que ha sido exhibido en las formas más crudas que pueden encontrarse en las redes sociales.

Motivo de burla han sido algunos señalamientos y acciones hechas por el presidente, se ha exigido incluso su salida de la Presidencia por el descontento en buena parte de la población hacia su administración y no faltan los comentarios de quienes ya desean que se agote su mandato.

Pero, ¿qué pasará después de que concluya el mandato del presidente Peña? Me parece que nuestro país no cambiará mucho, no importa quien llegue a la Presidencia creo que el cambio radica en todos los mexicanos, quienes debemos de asumir un mayor compromiso con nuestro país.

Además necesitamos un cambio de fondo, un verdadero compromiso de la clase política de México en cambiar las cosas, nuestro problema es que los cambios que necesitamos hacer van más allá de las simples formas, pues tenemos arraigados males que no nos dejan crecer.

Necesitamos un cambio de paradigmas en lo educativo, en la formación de quienes serán los futuros ciudadanos que jalen las riendas del país, la escuela, no está siendo factor de cambio, aunque se cacarea la reforma educativa si usted se va a la mayoría de los planteles a los niños se les sigue instruyendo de la misma manera, pues los maestros siguen sin adaptarse a las nuevas normas, pues el sistema se mantiene arraigado en el aula.

Todo cambio que se pretenda hacer en el país tiene que ser de fondo, mientras las prácticas de antaño se mantengan, nada va a cambiar, no importa el partido o el independiente que gobierne, no es cuestión de gobiernos es cuestión de cambios de fondo, el político que gobierna es un mexicano más, con las mismas virtudes y defectos que la mayoría y la misma propensión a corromperse que cualquiera, gracias a la laxitud de la ley que castiga estos actos, en especial a quienes no son enemigos del sistema.

Por qué sigue sin funcionar como debiera, por ejemplo, el sistema de justicia penal recién implantado en el país, por la simple y sencilla razón que la mayoría de los cambios son de forma y no de fondo, tenemos ministerios públicos y funcionarios encargados de procurar justicia que aún siguen haciendo las cosas al estilo de la vieja guardia, lo que les lleva a perder la mayoría de los casos a la hora de ser llevados los imputados frente a los jueces.

Y así podemos citar muchos ejemplos más que nos permitirán ver que no importa quién o quiénes estén al frente del gobierno mientras sigamos jugando al cambio el país seguirá tal cual, a menos que todos, gobierno y sociedad empecemos a hacer algo.

