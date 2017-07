Llegó el momento de deshojar la margarita, sí, y usted podrá preguntarse si no es muy temprano para empezar a decidir por quién se va a votar en el 2018 pero resulta que las elecciones están a la vuelta de la esquina y es importante saber qué va a hacer con la boleta que le entreguen el día de la jornada electoral.

Pero, para colmo de nuestros males, todos los posibles candidatos a la Presidencia, los que hoy quieren ser y mañana tal vez sean contendientes no parecen ser lo que nuestro país necesita. Desafortunadamente más parece que los grupos políticos pretenden un juego de poder para seguir teniendo el control, más que tener un verdadero interés en que las cosas cambien en nuestro país.

Nos ha quedado claro que la alternancia en el poder no ha sido la solución, por ejemplo, al abatimiento de la corrupción, ni ha sido la respuesta para terminar con el grave problema de inseguridad, pues ni panistas ni priistas han sabido controlar estos fenómenos que más dañan al país. Y me refiero a estos dos, no por filias o fobias, sino simple y sencillamente porque son los únicos que han accedido a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Cuando el país vive la transición del PRI al PAN una gran esperanza se abrió entre los mexicanos, pero para nuestra mala fortuna las cosas no cambiaron y en algunos casos empeoraron, regresó el PRI y la percepción general es que nuestro país no va a cambiar.

En campaña todos los que quieren, prometen, pero será interesante analizar lo que desde sus trincheras han hecho por mejorar la calidad de vida de los mexicanos, ya no diga del país, cuando menos de los que habitan cerca de ellos. Es momento de analizar, no los discursos, sino sus actos en favor de los que menos tienen, en favor de la economía, en favor de la educación o la seguridad. Es más, piense por un momento a quién de "los que suenan" le daría las gracias.

Si ponemos esta criba, las boletas del día de la elección podrían irse a la nulidad. Pues de todos los que quieren "la grande", en los hechos, no han realizado actividad alguna de la que la mayoría estemos agradecidos por ello. Qué han hecho por el bien de país que merezcan el reconocimiento de los mexicanos personajes como Ricardo Anaya , Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle, del PAN, Miguel Ángel Osorio, Aurelio Nuño o José Antonio Meade, por el PRI; Miguel Ángel Mancera, Jaime Rodríguez, o Andrés Manuel López Obrador sólo por citar algunos.

Ahora, si puede enumerar tres cosas por las que usted le agradecería a estos personajes el haber hecho por el país, indudablemente vote por él, pero si no puede recordar aunque sea una descártelo como candidato, seguro no se va a equivocar. Pues es muy fácil guiarse por lo emotivo de los discursos y promesas, pero a la hora de ir a la realidad ¿estamos mejor gracias ellos?

Es buen momento para deshojar la margarita ¿No cree usted? En Guanajuato las cosas no son diferentes y no faltan los calenturientos que le tiran a todo para ver si algo les toca, la candidatura por la joya de la corona, el gobierno del estado, es una batalla campal entre grupos de panistas que no se ponen a pensar en proyectos de estado sino solo en los personales. Vea usted del circo maroma y teatro por la alcaldía de León donde también las patadas debajo de la mesa están a la orden del día ¿Y así quieren el voto y respeto de los ciudadanos?

miguel.puertolas@milenio.com