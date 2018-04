Descuidos, omisiones y ¡complicidad!

También deberían castigarse y hoy me pregunto quién de los funcionarios actuales tiene al menos la intención de llamar a cuentas a quienes ya dejaron sus cargos y que nos han dejado el país que hoy tenemos.

Porque el tema del desastre que estamos viviendo en materia de seguridad no es casualidad, tuvo que haber descuidos, omisiones y lo más grave complicidades que en algunas ocasiones se han probado, porque la conveniencia del momento así lo ha permitido pues desafortunadamente son muy pocos los casos de los llamados a cuenta para hacer frente a la justicia.

Por ejemplo, hoy me pregunto ¿dónde está Genaro García Luna? Quien montó un show para lucirse con la captura de la presunta secuestradora Florence Cassez, hoy libre gracias a un hecho que en cualquier otro lado no solo le habría costado el puesto al funcionario, sino además estaría pagando con prisión por delitos relacionados a la procuración y administración de justicia.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es muy clara en cuanto a los principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público:

"Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".

"Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público". ¿Quién se ha atrevido a iniciar cuando menos procedimientos administrativos que causen inhabilitación? ¡Ni siquiera eso!

No veo incluso en los estados donde hay gobiernos de partidos contrarios a los que antecedieron llamando a cuentas a funcionarios relacionados con la seguridad por sus parcos resultados, y no se trata de iniciar una cacería de brujas pero sí dejar precedentes de que al momento de asumir un cargo tan delicado como es el de la seguridad, no se puede jugar, se tiene que ser muy responsable o por el simple hecho de tener un descuido u omisión puede pagar incluso con pena de cárcel.

En la medida que haya un mayor control de quienes se encargan de un tema tan delicado y tan grave como éste en especial en este tiempo tendremos autoridades más confiables y que pondrán más atención al trabajo que realizan. Ser Secretario de Seguridad, Procurador o Fiscal, director de Policía en cualquier nivel debe de ser uno de los cargos con mayor pulcritud, y no solo se trata de estar encima de los policías, sino también tener un mayor control de sus jefes.

Lo lamentable es que hoy son contados los casos de quienes han sido llamados a cuenta.

