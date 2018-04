Desconfianza en medio de la crisis

La noticia no me parece una novedad, no es difícil percibir el aumento en la desconfianza hacia las autoridades y el hartazgo de los ciudadanos ante los altos índices de corrupción que hoy son más evidentes que nunca. Es común el mea culpa de los candidatos hacia una desprestigiada clase política y la solicitud de confiar una vez más, como muchas veces atrás en quienes se postulan a un cargo de elección popular.

Lo único que ayer hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue confirmar mediante el reporte Perspectivas Económicas de América Latina 2018, Repensando las Instituciones para el Desarrollo con números muy puntuales cómo es que los mexicanos simplemente nos hemos decepcionado de los gobiernos y percibimos una descomposición tan delicada que empieza a poner en jaque nuestro sistema de gobierno.

Tal es el desinterés que el próximo presidente de México, podría llegar a serlo por la decisión de menos de la cuarta parte de los mexicanos en posibilidad de votar, 19 millones de mexicanos decidieron que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia, solo 15 millones votaron por Felipe Calderón, de un padrón superior a los 80 millones de mexicanos.

Según la OCDE, en 10 años la proporción de ciudadanos que confían en el gobierno cayó 15 puntos porcentuales pasando de 43 a solo el 28 por ciento, el promedio de confianza en el gobierno dentro de los países que se encuentran dentro de la OCDE es del 37 por ciento.

E insisto no me parece sorpresivo el dato dado a conocer por el organismo internacional partiendo de que los ciudadanos poco vemos respuestas claras y efectivas a nuestras necesidades básicas empezando por la seguridad o el empleo con ingreso bien remunerado, educación de calidad, servicios públicos rubros en los que se reconocen avances pero no suficientes y el tan urgente bienestar para 50 millones de connacionales que no han salido de la pobreza.

Prueba de ese escaso avance es que durante la última década, una cuarta parte de la población se mantuvo en la clase media; esto indica que México se ha mantenido relativamente estancado en cuanto a mejoras de sus condiciones en los rubros aquí citados.

Por otra parte, la percepción de la corrupción registró un aumento de 8 puntos porcentuales entre 2006 y 2016 al pasar de 75 a 83 por ciento. Esto sitúa a México por encima del promedio de la región (79 por ciento) y del de la OCDE (65 por ciento), triste pero cierto, 8 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años vemos a nuestro país como uno en el que la corrupción ha penetrado hasta le médula.

Ello ha traído un fuerte arraigo respecto a justificar la evasión fiscal, por ejemplo, que debilita a las instituciones económicamente, solo 3 de cada 10 mexicanos consideran que nada justifica evadir impuestos en tanto tenemos una economía informal boyante.

Más complicado el panorama aún en medio del proceso electoral que vivimos hoy en un escenario donde lo que nos digan huele a corrupción y sabe a desconfianza.

