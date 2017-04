Derecho a quitar gobernantes

Hace algunos días aquí En Frecuencia, tratamos el tema de la elección consecutiva como pretende nombrarse en un término políticamente correcto a la reelección y nos preguntábamos por qué si tenemos el derecho a elegir gobernantes, debido a que así se hicieron las leyes para permitir el voto libre, secreto y democrático, y si también los legisladores se animaron a la reelección, por qué no se muestran tan animados a la hora de permitir el derecho de los ciudadanos a quitar después de un tiempo de gracia razonable a quienes pusieron en el poder con su voto.

Creo que tenemos los mexicanos un derecho a medias, pues las leyes nos permiten libremente votar y poner en los cargos de elección popular a los candidatos propuestos por partidos políticos y hasta independientes.

Con las modificaciones a la Constitución nos permite también, lo que parece indicar sucederá en Guanajuato en el próximo proceso electoral, que puedan permanecer en el cargo los alcaldes por 6 años y los diputados locales hasta por 12 años, pero no se nos da el poder también que mediante los mismos mecanismos por los que llegan, puedan ser retirados del puesto, basados no solo en la inconformidad, sino también en los resultados.

¿Por qué asusta tanto a los políticos un ejercicio de revocación de mandato? Por la simple y sencilla razón que ahora se verían obligados profusamente a cumplir con sus promesas de campaña en tiempos determinados y de manera colateral les haría pensar dos veces antes de prometer algo que no van a cumplir, porque la reelección es un estímulo para quedarse en el cargo, pero la revocación sería un acicate para ponerlos a hacer bien las cosas.

Es obvio que ningún aspirante a cargo público querrá verse sometido al escrutinio constante de su trabajo, pero creo que eso haría de nuestra democracia un ejercicio aún más interesante, pues además nos acostumbraría no solo a esperar resultados sino a exigir cuentas del buen manejo de la administración pública.

La revocación de mandato tiene como destinatarios los funcionarios electos mediante el voto popular, y he escuchado de más de un ciudadano decir, ¿por qué no se va? Y solo existen mecanismos que por causa grave (que no dejan claro lo que es causa grave además) pueden proceder y son manejados por los legisladores que en todo caso terminan respondiendo a los intereses partidistas más que al reclamo popular.

Esperamos congruencia y avanzar directo a la consolidación de los derechos de los mexicanos para no solo tener la libertad de elegir a quienes nos gobiernan sino también a quitarlos cuando no nos parezca su proceder.

Claro, habrá que establecer mecanismos sencillos, acotados por la ley para evitar que se convierta el ejercicio en un desorden que termine costándole más al país o se preste a vendettas políticas con el afán de entorpecer el gobierno en turno, pero estoy convencido que es el siguiente paso que debemos dar para consolidar nuestra democracia y obligar a la clase política a trabajar por el bien de nuestro país.

