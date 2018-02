Dejadez municipal

El modelo asistencialista nos persigue hasta en la seguridad, me cuentan altos mandos del Ejército, además de que yo he sido testigo de esas llamadas, que es muy común que los alcaldes de municipios con problemas de inseguridad piden el apoyo a las Fuerzas Armadas para hacer frente a una responsabilidad que, de entrada, les toca a ellos.

Ayer el gobernador Miguel Márquez hizo un llamado a los munícipes a no pretender dejarle la chamba que les toca al Ejército pues no se trata que la llegada de la Policía Militar venga a ser el primer respondiente sino el apoyo en caso de enfrentar situaciones que sobrepasen a los alcaldes y sus policías.

Resulta que en un sinnúmero de ocasiones hay alcaldes que incluso dejan de invertir en sus policías esperando que la policía estatal y el Ejército vengan a hacer su trabajo, y entonces es cuando empiezan los problemas pues es cuando el descuido permite que el crimen organizado se apodere de la seguridad en su municipio.

Existen otros casos más preocupantes de alcaldes que son omisos, que prefieren cerrar los ojos y dejar que quienes deberían trabajar por la seguridad de quienes gobiernan terminen trabajando para el crimen organizado. La autoridad lo sabe y ya debería de haber acciones en contra de estos munícipes.

No digo que la llegada de la Policía Militar no vaya a ser un apoyo importante pero me parece que no debe de apostarse todo a ello. Primero que nada, me cuentan que hubo molestia fuerte porque no llegaron todos los elementos que se habían prometido después de la fuerte inversión que se hizo para traerlos a la entidad. Qué nos garantiza que vendrán todos los que dijeron.

Segundo, me cuentan además que no sólo no llegaron los que se esperaban sino que además dadas las necesidades del Ejército tuvieron que retirarse otra cantidad no determinada de elementos.

Por otra parte, por qué no se apuesta adicionalmente a invertir con ese mismo ahínco en la policía civil, profesionalizando y pagando a los primeros respondientes, como son las policías municipales, el sueldo que merecen por jugarse la vida por la seguridad ciudadana, dotándolos de mejores salarios y condiciones de vida además de equipo de primer mundo e instalaciones dignas para ejercer su labor.

No debemos perder de vista que por ningún motivo se debe de militarizar la seguridad, legalmente las responsabilidades de cada uno de los grupos aquí mencionados tiene una función específica que sería un error que fuera suplantada.

La prueba de ello ocurrió anoche en Celaya, pese a la llegada de los militares nada impidió que un grupo de hombres armados entraran a un domicilio y asesinara a un grupo de personas al interior de un domicilio. Seguramente pronto se tendrá información para dar con el paradero de los responsables del homicidio pero mientras tanto éste ya ocurrió y nada detuvo a los responsables para no cometer el crimen.

Por favor alcaldes dejen de victimizarse y pónganse a trabajar.

miguel.puertolas@milenio.com