Debate con lo mismo

Siendo honestos yo no espero nada del debate presidencial que no hayamos visto en otras ocasiones, la verdad que el fondo del ejercicio democrático es bueno pero termina por convertirse en un show deplorable en el que la guerra de lodo es lo primero que se manifiesta.

Y luego la pregunta al final, ¿quién ganó el debate? Que para mí no es más que una medición sin sentido, pues quien gana el debate generalmente no es quien generalmente gana la elección y peor aún no es quien presenta la mejor propuesta.

¿Qué espero del debate? Una serie de acusaciones y señalamientos de cosas que son más que obvias, de yerros cometidos por quienes hoy buscan la presidencia. ¿Qué van a decir? Que Meade es el padre del gasolinazo, que Margarita, esposa de quien inició la guerra contra el crimen organizado, que Andrés Manuel se ha rodeado de lo peor de los partidos políticos, que Jaime Rodríguez abandonó su estado Nuevo León a su suerte para buscar "la grande", que Anaya se da una vida de lujos que no puede explicar con su salario.

En un párrafo le describo lo que tal vez sean algunos de los argumentos de este debate, en donde se supone por ejemplo uno de los ejes será el de seguridad y justicia, y las respuestas que espero son simple y sencillamente justificaciones de lo mal que se han hecho las cosas y promesas huecas de lo que dicen que harán en caso de llegar, que lo más seguro es que terminen en un fracaso más.

Creo que el blanco de todos será AMLO, obvio pues la fotografía de hoy indica que está arriba en las encuestas, casi estoy seguro que las baterías de todos los contrincantes se centrarán en él. ¿Qué si cambiará en algo la precepción de quienes vean el debate respecto a los aspirantes?... no lo creo.

¿Y sabe por qué? Porque el voto de quienes apuestan por Morena no es a favor de López Obrador ni de su partido, digamos que es el voto del hartazgo de millones de mexicanos que no ven que la inseguridad mejore, ni que las condiciones de vida sean diferentes para muchos que no han podido salir de la pobreza.

El fenómeno que hoy se vive con López Obrador no es muy diferente al que llevó al Bronco al gobierno de Nuevo León, creo que quienes desean votar por él, lo único que quieren es ver lejos de Los Pinos a los partidos tradicionales, no dudo que algunos con la esperanza de ver un mejor país, la mala noticia es que no sucederá tal cosa, mientras como país no cambiemos.

¿Y del debate?... mejor ya ni digo.

