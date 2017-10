De dádivas y sinvergüenzas

No me parece que la clase política del país esté entendiendo el mensaje que la mayoría queremos oír. No señores, dejen de lado las prácticas asistencialistas y la intención de ponerse dadivosos con un dinero que saben que no produjeron y que por el contrario en la mayoría de las ocasiones sin derecho a devengarlo así lo hicieron.

La semana pasada parecían los dirigentes de los partidos políticos las hermanas de la caridad, rasgándose las vestiduras declaraban que urgía atender las necesidades de los damnificados por los sismos para lo cual renunciaban a sus prerrogativas al 100 por ciento, de octubre a diciembre, si no los crea tan bondadosos.

Algunos más decían que lo que debería de utilizarse para el fondo era el dinero de las campañas, ¡ah pero no! Hubo quienes simplemente se hicieron como que la virgen les hablaba pues no escuché sus posturas ni la menor intención de aportar.

Punto número uno... ¿qué habría pasado si el terremoto hubiera ocurrido en un año que no fuera previo al electoral? Déjeme le digo que tristemente el tema de la reducción a las prerrogativas ni siquiera se habría tocado pues me parece que el tema se ha utilizado más para tratar de legitimar a los partidos que para realmente ayudar a quienes lo perdieron todo.

Vámonos poniendo más severos ¿y si empezamos por ajustar el salario de los burócratas de primer nivel? ¿Y si recortamos al mínimo los gastos personales necesarios para el ejercicio de su función? ¿Y si terminamos con los moches? ¿Y si acabamos con el nepotismo? ¿Y si reducimos la nómina de algunos entes que la tienen tan obesa que se torna insostenible para el erario? ¿Y si acabamos con los finiquitos onerosos o las pensiones presidenciales? ¿Y si acabamos con los servicios otorgados a ex presidentes y que como cualquier trabajador retirado se van solo con su pensión sin más?

Tenga por seguro que poniendo la lupa en cada uno de estos rubros, obvio que sumando también el recorte al dinero que se otorga a los partidos, tendríamos una espectacular bolsa que daría para enfrentar lo ocurrido después de estos sismos que sacudieron al país y probablemente (Dios nos libre) un par de desastres naturales más.

Es cierto que cedemos el ejercicio del poder a nuestros representantes, pero que no se nos olvide que al final del camino, son quienes se encargan de administrar o dilapidar nuestra riqueza, me queda claro que estamos aun la mayoría lejos de entender esta lógica debido al largo camino del presidencialismo que nos tocó vivir.

Decepción total la del Instituto Nacional Electoral, luego que el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, propusiera que los empleados que ganaran más de 50 mil pesos al mes donaran el 5% de su salario al fondo para la reconstrucción a las víctimas, además de eliminar en el 2018 gastos por 42 millones de pesos del presupuesto de egresos. Muy demócratas, muy consejeros, muy promotores de los valores cívicos, pero a los del INE les ganó la avaricia y rechazaron olímpicamente la propuesta. ¿Con qué calidad moral entonces promueven el civismo, si siendo de los burócratas mejor pagados del país no se suman a la austeridad en medio de la crisis?

Caray, con esos políticos y esos árbitros electorales empiezo a entender porqué no salimos del atolladero.

miguel.puertolas@milenio.com