El crimen también vota

La violencia no es ajena al proceso electoral, por más que digan que no hay focos rojos el hecho que en lo que va del proceso electoral hayan asesinado a 19 candidatos marca un hito en la historia del país.

No se trata aquí de criminalizar a nadie, pero ¿qué está pasando en los partidos políticos a la hora de seleccionar a sus candidatos? Imagine ¿cuántos más de quienes hoy buscan un puesto de elección popular, se tiene sospecha de una relación con los criminales?

Lo más preocupante y que no es novedad para nadie es que en muchas comunidades hay pactos o incluso imposiciones de candidatos que tienen nexos con los delincuentes y que pueden representar el picaporte de accesos a un cúmulo de beneficios como la protección oficial, que va desde la omisión hasta la oportunidad de imponer a mandos policiales que les permitan operar de manera libre y sin molestias.

Me cuentan que ya se tenía sospecha de los movimientos del candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, recientemente asesinado, que incluso había solicitado permiso a la Secretaría de Seguridad para abrir una empresa de seguridad privada en la que nada más de ver los vehículos que pretendía usar despertaba serias sospechas por lo cual se le negó.

No solo eso se sabía que tenía un proceso por homicidio, y es claro que al día de hoy no había sido sentenciado por delito alguno, lo cual no lo aleja de las sospechas que tenía la autoridad, pero… qué acaso no advirtieron a los líderes del partido sobre las sospechas de su candidato, ¿qué acaso Morena desconocía que su aspirante tenía un dudoso proceder?

Y no es el único caso del que se tiene sospechas, aquí en este espacio se ha dicho que la autoridad tiene identificados a algunos alcaldes que tienen encargados de despacho en las secretarías de seguridad para librar el examen de control y de confianza, se advirtió de que se procedería penalmente contra ellos y hoy es fecha que no se sabe de una sola querella.

¿Cuántos candidatos a alcalde están en el supuesto de tener un expediente dudoso? Hoy no lo sabemos pero de que hay sospechas, las hay, sobre todo en los municipios en los que hoy la violencia se ha diseminado de manera importante.

No podemos cerrar los ojos ante una realidad, sí hay una clara intención de la delincuencia organizada de influir en algunas zonas, no solo del estado sino del país, ya ejercieron su voto en algunos casos al eliminar a candidatos, no es nada nuevo, basta recordar que el candidato de más alto nivel asesinado por la delincuencia organizada fue el ex aspirante al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Ahora la pregunta es ¿Qué van a hacer quienes quieren gobernar el país para acabar con esta situación?

Parece no haber respuesta… al menos, no clara.

