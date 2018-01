¿Hay cosas más importantes que un estadio?

Ayer el comentario general que escuché luego de todo el ruido que se hizo por las vías que tienen en el estado de Guanajuato y, específicamente, en el municipio de León para que el equipo de futbol local cuente con una sede nueva para jugar sus partidos fue ¿qué no hay cosas más importantes ahorita que estar velando por el equipo local de futbol?

Y es que la premura con la que se respondió al tema del estadio sorprende, sobre todo porque primero ya se tienen terrenos para el nuevo edificio, (que aseguraron no habría un solo peso del erario en el proyecto), segundo, se dijo que otra vía es la expropiación del actual estadio, lo cual alguien tendría que pagar e incluso se habló de tener el mejor recinto de toda América Latina.

No digo que una afición tan entregada a su equipo y a un deporte tan popular como es el futbol no merezca tener un lugar digno para disfrutar de su deporte favorito, pero en verdad ¿no hay temas más importantes que un estadio de futbol? Creo que el timing no era el más adecuado, sobre todo cuando hay garantía de que la actual sede puede utilizarse sin problema hasta el año 2022, entonces ¿por qué la urgencia?

Y es que el horno no está para bollos cuando, por ejemplo, a todos los habitantes de León especialmente les preocupa el tema de la inseguridad, aficionados o no al futbol y parece que las respuestas a este tema cada vez se diluyen más, mientras se fortalecen las teorías sobre cómo será, dónde se ubicará y cuánto costará un estadio que en teoría no se necesitaría hasta dentro de cuatro años.

Yo no sé si se esperaba que los encabezados de los diarios y los titulares de los noticieros al día siguiente se enfocaran en el tema del estadio, pero la cruel realidad nos volvió a golpear en la cara y por la tarde se dio a conocer el asesinato del regidor priista y dirigente del partido en Celaya, Jorge Montes González, cuyo homicidio se registró en una concurrida avenida, y como siempre los responsables huyeron del lugar de los hechos impunemente.

¿Qué no hay temas más importantes que un nuevo estadio? Me preocupa, por ejemplo, que no haya una reacción contundente en el tema del robo a actas de nacimiento en blanco y originales de una oficialía del Registro Civil, más de 2 mil 800 actas, que aunque los folios hayan sido invalidados, me queda claro que no existe la acuciosidad de parte de los funcionarios de primer nivel de atención como para darse cuenta que esas actas no valen y procedan a, por ejemplo, expedir una credencial de elector, documento válido para identificarse y realizar cualquier otro trámite.

Insisto no estoy en contra de que se cuente en León con infraestructura de primer mundo, pero antes de ponerle piso se mármol a la casa creo que deberíamos atender las fugas de agua, antes de pensar en un nuevo estadio de futbol hay que atender el tema de la inseguridad, primero lo primero ¿no?

