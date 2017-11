Conflicto en el Frente, estará en la raíz

El gran problema para el Frente Ciudadano por México, no necesariamente será la definición de quién podría ser el candidato a la Presidencia de la República, aunque no descarto jaloneos a la hora de definir el método mediante el cual saldrá el ungido sino más bien estará en el detalle.

A qué me refiero, pues al reparto de los puestos de elección popular que se harán en los más de tres mil cargos en juego para el 2018. Pongo un ejemplo: las alcaldías, si van en alianza los partidos PAN-PRD-MC, tendrán primero que definir quién será el candidato a alcalde, definir si será hombre o mujer para cumplir con la ley y partiendo de ahí quiénes serán los integrantes de la planilla, cumpliendo claro con la paridad de género.

Luego entonces agreguemos otro elemento, la reelección, todos los alcaldes tienen derecho a participar en un proceso consecutivo, los que quieren ya entregaron su carta de intención, sin embargo derivado de este frente no necesariamente serán los que ya están y es obvio que en las entidades donde gobiernan los partidos que conforman la alianza serán éstos los que llevarán mano, si se conforma claro una alianza nacional para todas las posiciones.

Así en Guanajuato llevará mano obviamente el Partido Acción Nacional, que de darse la coalición (cosa poco probable aquí) los grandes ganadores serían el PRD y Movimiento Ciudadano, pues quedarían cobijados en la primer fuerza política del estado, claro que los votos de sus militantes a favor de la alianza darían mayor contundencia al eventual triunfo del partido en el poder, aunque según algunas encuestas no requerirían de la alianza para ganar.

En Jalisco, Movimiento Ciudadano es el que aventaja, ahí el aliado de siempre, desde que Emilio González era gobernador fue el Partido Acción Nacional, bueno el ala neopanista más que los panistas tradicionales, hay incluso militantes que con añoranza de estar en el poder abrieron los brazos de inmediato para cobijarse en el frente.

Mientras que en la Ciudad de México, el PRD con la alianza consolidaría su permanencia con el apoyo del PAN y MC, quienes serían los grandes beneficiados del voto perredista. Así podría al final complicarse la alianza, principalmente en este punto donde quienes ya ostentan el poder no cederán fácilmente a una alianza y en caso de hacerlo no cederán las posiciones que ya tienen ganadas no solo para quienes están en los gobierno en turno sino para quienes les apoyaron para llegar ahí.

Lo mismo sucederá en el reparto de candidaturas al Congreso federal y una vez llegados ahí... ¿se mantendrá la alianza? O al final se repartirán las bancadas y ¿cada quien a rezarle a su santo? Me pregunto qué sucedería en caso de que se registre la alianza y esta llegue al poder, ¿cómo se repartirán el pastel del Gobierno Federal? Seguro sería interesante el ejercicio, pero más interesante será saber si llegarán con las mismas soluciones que ya traen desde la raíz, entonces la alianza no garantiza nada nuevo ni nada bueno para México.

