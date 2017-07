Ciclismo y ciudad

León desde hace unos 15 años entendió la importancia de desplazarse en bicicleta como parte de un sistema multimodal de movilidad, que permita a los ciudadanos andar por la ciudad con riesgos mínimos.

Hay grandes ciudades que no han entendido que entre menos vehículos circulen, la calidad de vida será aún mayor, como por ejemplo Monterrey y su área metropolitana donde los esfuerzos para impulsar el transporte no motorizado han tenido resultados, por decir lo menos, catastróficos, en donde se tiene por solución a la movilidad más avenidas para más vehículos, que es como querer resolver la obesidad con tallas más grandes.

Guadalajara es una ciudad donde el movimiento ciclista ha visto cristalizados sus esfuerzos hasta conseguir una ley que de protección a los usuarios de este vehículo, y poco a poco ha orillado a la comunidad a respetar a quienes se desplazan en bicicleta, desafortunadamente a través de sanciones duras para los automovilistas que no entienden la importancia de desplazarse en bici.

Ya existe en esta ciudad el proyecto de bici pública, "mi bici", que ha tenido una gran aceptación entre los usuarios, debido a que las condiciones para usarla ha mejorado considerablemente al paso de los años.

La Ciudad de México también en medio de protestas porque "se les roba un carril" a los automovilistas, ha emprendido proyectos de ciclovías, hoy de trascendencia turística, como la que está trazada en el mítico Paseo de la Reforma, en donde da gusto ver a ejecutivos desplazándose en el sistema de bici pública.

Esfuerzos como éste son los que tienen una muy buena razón de ser, invertir en movilidad no motorizada realmente es un proyecto sustentable, que a futuro nos permitirá una mayor convivencia con nuestro entorno, nos permitirá lo que en varias ocasiones he denominado: hacer ciudad.

Ejemplos sobran respecto de ciudades como las aquí citadas donde le apostaron hasta segundos pisos para tener un mejor desplazamiento, la mala noticia es que está más que probado que más avenidas no van a terminar con el grave conflicto que significa desplazarse.

Aquí vale la pena hacer un llamado a todos, automovilistas y autoridades a mejorar la convivencia con los ciclistas, personas que contribuyen en no aportar un vehículo más que significaría una raya más al tigre de la contaminación. Las calles deben de ser un lugar de convivencia y no un campo de batalla donde gane la ley del más fuerte.

Actualmente León se encuentra en el tercer lugar de Latinoamérica como una de las ciudades con mayor kilometraje en redes de ciclo vías y con la red más grande en el país, lo cual debe motivar a cambiar el paradigma del uso del vehículo, al ser de gran beneficio en muchos factores.

El uso de la bicicleta además de permitir la convivencia con el entorno y con las personas, ayuda a crear un ambiente sano, no solo por no contaminar sino por permitir la actividad física que tanta falta hace en estos tiempos en los que nos pasamos más tiempo sentados que con algo de actividad. Si usted querido lector aún no se anima, le invito a que retome el pasaje más preciado de la niñez en el que convertíamos nuestra bicicleta en un bólido, o en una nave espacial, que nos llevaba a lugares insospechados. La bici, sin duda, es toda una experiencia de vida.

