Candidaturas y broncas

El tema de las candidaturas independientes debe ser uno que a la brevedad se revise para evitar caer en los supuestos que recientemente vimos con la inscripción del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, en donde primero hubo una acusación de trampa hacia el equipo del hoy candidato y por otra parte una imposibilidad de parte del Instituto Nacional Electoral de respaldar al 100 por ciento esa acusación luego de la revisión de los apoyos dados a Rodríguez Calderón.

Primero que nada diría que es importante revisar la legislación para que no resulte tan complicado el poder ser candidato a cualquier puesto de elección popular, pero esa reducción en los requisitos debe de ir acompañada también en la irrestricta aplicación de una ley que a la hora de detectarse cualquier proceso amañado dé por terminada la aventura electoral del aspirante a candidato.

Y si de trampas hablamos, no estaría de más echarse un clavado a los padrones de los partidos políticos en donde es común la afiliación de personas que ni siquiera saben que figuran como militantes de uno de los institutos políticos con registro en el país. Si tiene duda consulte esta página, puede que su nombre aparezca ahí http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/nacionales/#/

Estas reglas con las que hoy se opera el tema de las candidaturas independientes se prestan a sospechar que las decisiones que se toman por parte de los organismos jurisdiccionales son más de carácter político que jurídico.

Mire, en la grilla nacional se especula que el arribo de Rodríguez Calderón fue ni más ni menos que para restarle simpatías a López Obrador, yo no sé si esto sea cierto, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, y no por nada el discurso de El Bronco ha sido dirigido al abanderado de Morena. Claro su justificación es que la lucha es contra el primer lugar en las encuestas, por lo que centra su campaña en AMLO pero ¿y las propuestas?

Así las cosas vemos a un actor más en la contienda electoral, en un escenario polarizado, y hoy me pregunto ¿si el argumento de la corte fue que le negaron al Bronco el derecho de audiencia, por qué no abrirle la puerta entonces a Armando Ríos Piter? o más allá a Marichuy que en todo caso fue la aspirante con menor cantidad porcentual de votos eliminados por no cumplir con los requisitos pedidos por el INE.

Siento que la resolución del TEPJF viene a enrarecer el clima electoral, y desafortunadamente deja la duda sobre si las elecciones se ganan realmente en las urnas o en la mesa. Creo que vamos camino a que lo segundo suceda en este proceso electoral que vivimos. Al tiempo.

miguel.puertolas@milenio.com