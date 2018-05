Cambios de nombre o acciones de verdad

Leerá usted en estas páginas la propuesta que suponemos será el eje del combate a la inseguridad en el estado de llegar a la titularidad del Ejecutivo el candidato del PRI al gobierno del estado, Gerardo Sánchez García.

Siguiendo los pasos de lo hecho a nivel federal, Gerardo Sánchez pretende desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, para convertirla en la Comisión Estatal de Seguridad, con la diferencia de la figura del gobierno de la República, que en este caso no se trasladarían las responsabilidades de seguridad a la Secretaría de Gobierno sino serían únicamente del comisionado propuesto por ciudadanos y designado por mayoría calificada por parte del Poder Legislativo.

Oportunamente, Juan Miguel Alcántara, experto en seguridad y ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuestionó si esto no significaba un deslinde del gobernador, pues en caso de que las cosas no funcionaran, como pasó en el gobierno federal, pues la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal no trajo consigo una disminución en los delitos sino al contrario, hoy tenemos un problema mayor, el gobernador podría excusarse en que el nombramiento del titular fue ajeno a él y la comisión actuaría de manera articulada con el gobierno pero con total autonomía.

Me parece que la propuesta en sí no resolvería mucho el conflicto que hoy padecemos, creo que la propuesta deberá de ir mucho más allá de solo un cambio en el nombre de la entidad responsable de la seguridad y la manera en la que se nombraría a su titular. Aunque no lo expuso totalmente, hoy es día en que no se sabe mucho más de la propuesta del PRI, para bajar los índices delictivos y combatir la criminalidad que hoy azota a los guanajuatenses.

La intención del candidato de ciudadanizar los procesos de selección de quienes se harían no solo responsables de la seguridad pública sino también de la procuración de justicia mediante la opinión del Consejo Estatal de Seguridad, me parece buena, siempre y cuando se acompañe de toda una estrategia dirigida no solo al combate al crimen sino también a la prevención, de lo contrario independientemente de quien llegue al gobierno del estado enfrentará un rotundo fracaso en su intento por bajar los índices delictivos.

Ya le hemos expuesto en este espacio que el problema de la criminalidad en nuestro país es multifactorial, y requiere principalmente empezar a trabajar con las futuras generaciones, lamento decirles a quienes lleguen a los puestos de elección popular en juego durante este proceso vigente, no será a quienes les toque cosechar los frutos de una correcta estrategia, pero sí serán reconocidos como quienes iniciaron la el camino correcto para llegar a ello.

Esperamos que entiendan que las mejores políticas públicas y los programas ideales son los que se hacen pensando en futuras generaciones y no próximas elecciones.

miguel.puertolas@milenio.com