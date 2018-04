AMLO quiere congreso a modo

"Estamos arriba en las encuestas de la presidencia pero necesitamos la mayoría en el Congreso, por eso de manera respetuosa te pido que votes por los candidatos a diputados y senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora que los diputados piden moches, ten confianza no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México".

Respeto todas las expresiones de los candidatos, respeto los mensajes que envían, pero no los comparto, y uno que verdaderamente me asusta es éste que le acabo de reseñar al inicio de mi columna de hoy.

Y digo que me asusta porque veo muy clara la intención de regresión que tiene el movimiento que hoy encabeza López Obrador, pues tengo vivos recuerdos nefastos de lo que en México sucede cuando se daba el fenómeno del "carro completo" en el Poder Legislativo.

Si algo ha permitido medianamente una separación de poderes, es que el Legislativo sea un contrapeso al Poder Ejecutivo. Aún viven en mi memoria las imágenes de la presidencia imperial que teníamos cuando el jefe del Ejecutivo federal en turno tenía un Congreso a modo para hacer y deshacer a su antojo, cuya función era la de ventanilla de trámite de sus designios.

AMLO dice encabezar un proyecto de regeneración, Morena es el acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional, según la Real Academia de la Lengua Española regeneración es: "Hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada". "Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo". Y no veo cómo pretende que el país avance en ese sentido y se regenere llevándonos a un modelo político del siglo pasado.

No nos quiera engañar señor López con eso de que "para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora que los diputados piden moches". Primero los moches no tienen nada que ver con la separación de poderes, es responsabilidad de cada legislador conducirse de manera legal y el tema de los moches no es un asunto de presiones desde el Poder Ejecutivo. La libertad de cada legislador depende de él y de su independencia respecto a los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la nación.

Dice usted "ten confianza no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México", leo esto como si al tener ese congreso con el que sueña para hacer y deshacer a su antojo, fuera la única garantía que tienen quienes voten por usted para cumplir con sus promesas de campaña y de no tenerlo sería la justificación perfecta, de llegar a la presidencia claro, si no cumple con lo que promete.

El mensaje es claro, si tengo un congreso a modo cumplo, si no, podré justificar el no cumplir con las promesas que haga, perdón pero ningún presidente del siglo XXI ha tenido un congreso a modo y eso no ha llevado a la parálisis nacional. ¿De verdad quiere regresar a los años gloriosos del PRI?

