La alternancia sin garantía de nada

Aún es demasiado aventurado hablar de lo que va a suceder en México, incluso nuestra entidad después de la jornada electoral, cuando conozcamos los resultados de la votación, pero algo sí le puedo adelantar, algunas cosas han cambiado en nuestro entorno que podrían hacer la diferencia con el apoyo de todos quienes vivimos en el país.

Cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de combatir la corrupción y acabar con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, tema que cobra relevancia con la famosa Caravana de la Dignidad que encabeza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y que ha llevado en gran medida a una discusión sobre cómo y por qué se reparten las participaciones federales.

Más allá del pleito legal y político que se traen entre el gobierno de aquella entidad y el federal, resulta interesante que se ponga el dedo sobre el renglón y se explique detalladamente la razón por las que se asignan recursos a las entidades y cómo es que se decide repartir los recursos para lo cual se utilizan fórmulas complejas y el reparto termina siendo no menos conveniente para los gobiernos en turno.

Los gobiernos de los estados continuamente, algunos por no ver comprometidos sus proyectos no los hacen tan público, se han quejado de lo que consideran un reparto discrecional e inequitativo de los recursos hacia sus entidades, reparto que, desafortunadamente, veo desalienta la productividad. No es ajeno que hay estados de baja productividad que terminan solo extendiendo la mano para dotarse de dinero proveniente del reparto de participaciones.

Pero esto no es nuevo ni reciente, y nunca vi a un gobernador realizando un movimiento para exigir la entrega de recursos sin tintes partidistas. El tema con Javier Corral es que lo hace justo en un año electoral, y por más que quiera deslindarlo de este tinte, será imposible, pues la interpretación que se le da es precisamente ese, un tema que evidentemente golpea a un gobierno que no es de su partido y, por ende, se torna en un asunto electoral.

Otra vez retomo el tema de la alternancia, ya lo he mencionado en cuanto a asuntos de seguridad y desarrollo social, poco o nada se ha avanzado en estos temas en los que hemos pasado del PRI al PAN y de éste de nuevo el tricolor y vemos que pese a que estando en el otro lado del gobierno ninguno de los dos partidos hizo algo por cambiar ese esquema absurdo y discrecional a la hora de extender la cobija para que alcance para todos.

Hoy más que nunca debe ser un tema urgente a tratar, pero también debe ser tema el evitar que este dinero que proviene del esfuerzo de millones de mexicanos termine en la bolsa de unos cuantos beneficiados debido a actos de corrupción.

Me queda claro que el reparto puede y debe ser más equitativo, uno que impulse la productividad y el crecimiento, pero también uno que sea utilizado de manera transparente y responsable.