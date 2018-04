Ayer arrancaron las campañas para quienes desean convertirse en la autoridad de primer contacto, en aquellos que administrarán tal vez la parte más compleja de nuestra organización política como es el municipio, ayer más de 260 ciudadanos decidieron ir por una alcaldía en Guanajuato.

Hay datos interesantes dentro del mapa de candidaturas en la entidad, por ejemplo por primera vez en la historia, gracias a las modificaciones a la ley, más de 100 mujeres estarán compitiendo en igualdad con más, menos, la misma cantidad de hombres por ocupar una alcaldía. Hay casos interesantes por ejemplo como el Celaya o Cuerámaro, entre otros, donde la mayoría de los aspirantes a primer edil son mujeres.

Otro hecho interesantes es que en 15 municipios se contará con la participación de candidatos independientes, de los municipios grandes, por el tamaño de su población León, Silao y Guanajuato capital, no tuvieron eco los candidatos independientes.

Resulta curioso que hay municipios “codiciados” por así decirlo pues alcanzaron la cifra de hasta 8 candidatos buscando la misma posición, tales son Acámbaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande y Salamanca. Sorprende en especial municipios como Salamanca y Apaseo el Grande en donde los índices de criminalidad han ido al alza y pese a ello no ha amainado la intención de ciudadanos de participar en la contienda electoral.

Ser alcalde hoy en día representa un reto inusual, lejos quedaron aquellos días en los que el alcalde despachaba plácidamente desde su oficina en el palacio municipal, de repente salía a dar algún recorrido por las colonias del municipio que gobierna, y se dedicaba plácidamente a administrar, o medianamente administrar los recursos con los que contaba. En cuanto a seguridad, los problemas no pasaban del raterillo común y los pleitos de vecinos, tapar baches, pintar paredes, mantener limpia la ciudad y eso era todo.

Hoy no es así, ser alcalde significa enfrentar el embate de los criminales, recientemente hemos vivido un alza importante en los homicidios no solo de alcaldes y ex alcaldes, sino también de aspirantes a este puesto, a manos de criminales.

Significa el reto de enfrentar ciudades más complejas donde la demanda de servicios ya no es mediante una llamada al burócrata que pasivamente decidía atender o no el reclamo ciudadano. No, hoy la demanda de servicios es en tiempo real mediante las nuevas tecnologías, exige para el puesto un perfil no solo ejecutivo, sino de trato humano, muchos carecen de una o de ambas cosas.

El reto de administrar ciudades cada vez más dinámicas y más complejas requiere seriedad de parte de quienes dicen que quieren llegar a cobrar como alcalde, pues lo peor que nos puede suceder es seguir como estamos hoy en donde el reclamo ciudadano es directo hacia el primer edil, pero las respuestas se tardan mucho en llegar. De verdad ¿todos los que quieren están capacitados para ser? Lo dudo mucho, pues la situación que vive nuestro país a nivel municipal es muy demandante y pocos entienden lo complejo que es enfrentarse a los nuevos retos del municipio.

