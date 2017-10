Y adentro de Pemex ¡también!

La podredumbre de la corrupción y el crecimiento exacerbado de grupos criminales derivado del robo de combustible generó la descomposición de los municipios hoy intervenidos por el Mando Único Estatal entre ellos Salamanca, donde se encuentra la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor misma que por primera vez reconoce Petróleos Mexicanos, era víctima de los propios trabajadores de la empresa, algunos de los cuales fueron despedidos y denunciados por este delito.

Ya se lo habíamos dicho aquí, el huachicoleo, como se le conoce a la sustracción ilegal de combustible, estaba estrechamente relacionado con personal de Pemex, pese a los comentarios algunas veces sarcásticos respecto a la colusión de trabajadores de la paraestatal con grupos criminales que se dedican a esta actividad y que no solo se encuentran asentados alrededor de los ductos explotados, sino que además empezaban a reproducir esquemas de bases sociales como las encontradas en estados como Puebla, donde los habitantes incluso defendían a quienes veían como sus protectores.

Prueba de ello fue la reacción que tuvieron habitantes de Salamanca cuando luego de una investigación realizada por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal se logró la captura de un sujeto apodado "El Muletas" quien se dice es cabecilla de un grupo criminal que se dedica al robo de combustible. Me cuentan que quienes presenciaron su detención inmediatamente con piedras y lo tuvieron a la mano intentaron frenar su captura.

Tal fue esa reacción que de inmediato se tomó la decisión de llevarlo al penal de Irapuato, en donde además se encuentra la sede del Ejército Mexicano, hecho que resultó fundamental para evitar cualquier reacción para intentar liberar al detenido.

Parece que ahora sí hay una determinación para hacer frente a este flagelo que lo único que estaba provocando era un crecimiento inusitado de la violencia en el Estado además de convertirse en uno de los principales negocios del crimen organizado, hay quienes dicen que superior incluso al narcotráfico.

Pero déjeme decirle que esto es apenas la punta del iceberg, pues atacar el problema solo en Guanajuato lo único que provocará es el "efecto cucaracha" que haga que los delincuentes se desplacen a otros puntos para continuar con esta actividad.

En la lucha contra el crimen debe irse a fondo, lo hecho en Guanajuato debe repetirse en todo el país, si bien es cierto en la entidad es donde se ha detectado la mayor cantidad de tomas clandestinas, no quiere decir que necesariamente aquí el problema sea más grave, pues puede suceder que en otros estados no se detecten tantas, pero no porque no existan.

Es necesario acabar con la impunidad y mandar un mensaje de que el que la hace la paga de otro modo seguiremos teniendo presentes grupos delincuenciales que se atreven a hacer alharaca de su supuesto poder sin recato alguno hacia la autoridad, el día que desaparezca la impunidad ese día veremos que el crimen vendrá en descenso mientras tanto no será así.

miguel.puertolas@milenio.com