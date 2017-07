Fiscalización de mentiras

Resulta preocupante que al menos en los últimos 17 años, la cantaleta para no actuar en contra de actos de corrupción sea la deficiencia de recursos para que el Ministerio Público pueda actuar, y resolver la parálisis en la que se encuentran las 581 denuncias que se acumularon en la PGR contra diversos funcionarios públicos.

Según el último corte dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación se tienen en proceso resarcitorio, es decir recursos que se deberán recuperar luego de comprobar fehacientemente que fueron mal utilizados, un monto por 41 mil 625 millones de pesos que corresponde al presupuesto anual de algunos estados, más de la mitad del presupuesto por ejemplo que ejerce Guanajuato.

Y es que a principios de mes cuando Juan Manuel Portal, titular de la ASF dio su mensaje ante los diputados luego de entregar por primera vez un reporte parcial de la cuenta pública de 2016, pues antes se entregaban reportes completos de auditorías con rezago de un año, reconoció el interés de los ciudadanos respecto a lo que sucede con la presentación de denuncias derivadas del trabajo realizado por la ASF.

Portal insistió en la urgencia de discutir, de manera abierta y propositiva, las necesidades que tienen los ministerios públicos en nuestro país; pues es esencial que sean satisfechas en el corto y mediano plazo, ¿porqué? porque "no hay que descartar que, en gran medida, la brecha entre la procuración de justicia y las expectativas ciudadanas se explique por la falta de recursos humanos, financieros y materiales que enfrentan las instituciones responsables".

Es decir de nada sirve que se fiscalicen los recursos, se revise con lupa la correcta implementación, se entreguen informes parciales en el marco de la entrada en marcha del nuevo sistema anticorrupción, si a la hora de cerrar la pinza es decir en el momento en que se debe sancionar a quienes hacen mal uso del erario simple y sencillamente quedan sin castigo, y solo se castigan a quienes son políticamente rentables o enemigos del sistema.

Cualquiera pensaría que la mayoría de las denuncias al menos en el gasto federalizado se presentaron durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox, luego de la alternancia en el poder pero no fue así y llama poderosamente la atención que ha tenido el comportamiento de los procedimientos iniciados por la ASF ante la Procuraduría General de la República.

Durante el sexenio del ex presidente Fox, la ASF solamente presentó 19 denuncias ante la PGR, de las cuales se resolvieron solo 4 quedando 14 pendientes de resolver, la cifra se disparó durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa a 528 denuncias de las cuales no se ha resuelto una sola, y pese a los escándalos de gobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte o Roberto Borge en el actual sexenio la Auditoría Superior de la Federación sólo ha presentado 34 denuncias obviamente ninguna con resolución de acuerdo al Sistema Público de Consulta de Auditorías implementado por la ASF.

De poco sirve la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas gubernamentales si a la hora de sancionar la corrupción volvemos a quedar igual, impunidad mata todo.

