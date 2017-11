El deporte: pasión y mucho más

Para los aficionados del deporte, donde quiera que se encuentren, estos son días apasionantes. En Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de presenciar una de las Series Mundiales de beisbol más espectaculares; en México, se disfrutó una carrera de Fórmula 1 fenomenal, y en Islandia se acaba de hacer historia: con una población que se equipara a la de Cuernavaca, Morelos, es el país más pequeño que ha calificado a un Mundial.

Asimismo, en un duelo entre naciones tan diversas, Australia venció a Honduras y consiguió su pase al Mundial de Vladímir Putin. Sin contar que es la primera vez en 60 años que Italia queda fuera del campeonato.

Al no calificar al Mundial dada la derrota inesperada de Estados Unidos ante Trinidad y Tobago (cuya población sí es mayor a la de Cuernavaca, pero menor a la de Phoenix) en el último partido del hexagonal Concacaf, el próximo verano nos tocará a los estadunidenses apoyar al Tri mexicano.

Independientemente del que prefiramos (yo me dediqué a la lucha libre), los deportes nos apasionan no solo por entretenidos, sino porque los tomamos en serio. Es importante no permitir que nadie —sobre todo intelectuales pretenciosos— menosprecie el deporte, sea cual sea su modalidad.

La verdad es que la competencia deportiva tiende a desplazar a formas mucho más perniciosas de competencia entre individuos, grupos sociales y naciones.

Dado lo inmediatamente conectados que estamos en estos tiempos con cualquier tragedia en cualquier parte del mundo, es fácil perder de vista que vivimos en una época de relativa paz y tranquilidad.

El número de conflictos alrededor del mundo, y de sus víctimas, es muy modesto comparado con otros periodos históricos. Quizá sería exagerado atribuir esto a la proliferación del deporte, pero lo cierto es que muchos de los valores que tradicionalmente asociábamos con la guerra —la oportunidad que ofrece a la juventud de servir y de mostrar valentía y patriotismo— son inherentes a dicha actividad.

Si bien Estados Unidos y la Unión Soviética no llegaron a intercambiar misiles durante la Guerra Fría, en ese tiempo las Olimpiadas fueron un escenario digno, si no necesario, para el enfrentamiento de las dos superpotencias.

Por algo Vladímir Putin ha invertido tanto en organizar la última Olimpiada de Invierno y el próximo Mundial, para presumir su proyecto Make Russia Great Again.

Pocas cosas nos unen tanto como el deporte, y no importa a qué nivel se juega, el deporte nos impulsa a mejorar, nos inspira disciplina y salud.

Es por ello que tantas organizaciones deportivas, desde programas colegiales en universidades como la mía hasta los clubes de futbol en la Premier League y asociaciones como la YMCA, fueron establecidas a raíz de la fe motivacional que tenían en el deporte educadores, iglesias y empleadores en el siglo XIX.

Los problemas y retos sociales adquieren mayor relevancia cuando se involucran en el ámbito deportivo, precisamente por lo mucho que valoramos el deporte. La expansión de la participación femenina en el deporte en décadas recientes ha revolucionado actitudes en cuanto a género.

Apoyar a jugadores con diferentes colores de piel ejerció una influencia social muy positiva entre fans del beisbol en Estados Unidos y del futbol en Brasil.

Y hoy en día, más allá del hecho de si uno condena o aplaude la decisión de algunos jugadores de la NFL de arrodillarse durante el himno nacional para expresar sus opiniones en cuanto a la justicia social, el tema trasciende las páginas deportivas, resaltando la importancia del deporte como escenario de nuestras vidas compartidas.

Por eso no debemos minimizar el impacto de un gesto racista de un jugador de los Astros de Houston en la Serie Mundial, o de los aficionados de una selección nacional que gritan obscenidades homofóbicas al arquero contrario.

Dado el alto potencial del deporte para promover cambios positivos en la sociedad, nuestra universidad se asoció con una empresa deportiva para lanzar este año el Global Sports Alliance, junto con Adidas, que incluye un instituto académico de investigación deportiva y un agente de mejoramiento individual y social.

Asimismo, en 2018 México conmemorará los 50 años de sus Juegos Olímpicos. La Arizona State University planea diversas actividades y talleres sobre este evento, que hizo historia para México y para el deporte.

La academia históricamente ha subestimado, si no ignorado, la importancia del deporte como industria, fenómeno cultural y vehículo de identidad compartida y cohesión social. Estamos remediando ese error histórico y estamos ansiosos por compartir pronto los frutos de nuestras investigaciones deportivas.

*Presidente de Arizona State University