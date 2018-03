Brilla por su ausencia

Mineral del Monte ha sido por más de tres años el municipio con tasa cero de sacrificio de perros en situación de calle, pero esto no responde a una consciencia social ni municipal, sino a una desatención tal que ha impactado gravemente en la problemática de sobrepoblación canina local.

Desde la construcción del Centro Metropolitano de Control Canino en 2013, el ayuntamiento de Mineral del Monte brilló por su ausencia, a pesar de conformar la Zona Metropolitana de Pachuca y de haber tenido una obligación directa con este proyecto, se negó a destinar recursos para este espacio. Es así como desde la inauguración de este centro que, como ya se mencionó es metropolitano, este pueblo mágico ha sido omiso siquiera en hablar seriamente del tema.

Real de Monte ha sido omiso en tratar el tema de control canino y, como muchos otros municipios en Hidalgo, se ha negado a cumplir cabalmente lo dispuesto en las leyes estatales que rezan su obligación de encargase de manera directa del control canino con el fin de evitar zoonosis.

Aun así, es sabido que la única instancia que ha destinado recursos para un control ético de los perros en situación de calle ha sido la Secretaría de Salud de Hidalgo, aun cuando la Ley Estatal de Salud y la Ley Orgánica Municipal tan solo les exige ser proveedores de apoyo y asesoría en temas sanitarios a los municipios que así lo requieran.

Y así, bajo la desatención total de Real del Monte ante la sobrepoblación canina de su pueblo mágico, hoy el presidente municipal, Jaime Soto Jarillo, deja entrar al personal del Centro Metropolitano de Control para solventar esta problemática. Sin una estrategia tangible, en la cual se haya establecido ya el recurso que destinarán para este rubro, el ayuntamiento ha tomado una decisión unilateral, desinformada y basada solo en la cantidad de denuncias que los pobladores realizan, sin considerar siquiera el impacto ambiental que esto traerá.

Una autoridad no debería tomar decisiones unilaterales y desinformadas, no se puede únicamente basar en las demandas de la población, que a veces rayan también en el desconocimiento de causa, sino que es su responsabilidad desandar el tema tanto como le sea posible para tomar decisiones analizadas y conscientes. Está bien no manejar todos los temas, lo erróneo es creer que un puesto nos dota de sabiduría para decidir sobre ello.

El día 28 de febrero, el Ayuntamiento de Mineral del Monte convocó a activistas y pobladores, así como a autoridades sanitarias para dar cuenta de una democracia ficticia sobre la toma de decisiones en cuanto al control canino. La invitación parecía abrir el debate; la realidad fue una reunión para dar a conocer un decisión unilateral con la que imaginan que acabarán con el problema: el problema de sobrepoblación canina no se soluciona matando, lo han hecho desde más de cinco décadas y ha evitado proliferación de algunas enfermedades, pero jamás ha reducido la tasa de manera sustancial para erradicar la fauna callejera.

Soto Jarillo votó la semana pasada por la donación de mascotas. Como manera de tener tranquilos a los protectores animales y en una evidente intención por no cubrir gastos de operación, los realmontenses podrán donar a los animales que no quieran, además de hacer reportes sobre perros en situación de abandono o enfermos; es decir, que no se realizarán racias (para no tener que aportar insumos como gasolina y manutención de vehículos), pero la población podrá deliberadamente entregar a cuanto perro crea pertinente sin conocer el trato y destino final del animal.

Y es que a la vista de los protectores animales locales, no se puede encargar tan sensible tema a una instancia como el Centro Metropolitano de Control Canino, que desde su inauguración en 2013 ha hecho caso omiso a las demandas de la sociedad civil y organizaciones para encaminarse a una labor más ética; mucho menos en un espacio donde reina la inconformidad de los usuarios al ver perros enfermos sin atención médica o la respectiva eutanasia según lo dictan las normas de sanidad; un lugar que tampoco cuenta con un espacio adecuado para la disposición de cuerpos, lo que trae como resultado que el sacrificio deliberado de perros cree un problema ambiental para el que las autoridades municipales y estatales están muy poco preparados para enfrentar.

Además de todo, las decisiones desinformadas que acaba de tomar el alcalde de Real del Monte dejan un claro ejemplo de que queremos y podemos hacer con los no humanos lo que nos plazca sin consecuencias legales, esto con patrocinio de las instancias encargadas de hacer cumplir las leyes que defienden a los animales, y es así cómo gracias a ello nos alejamos cada vez más de alcanzar la meta de una incidencia cero de sacrificios caninos, como lo plantea el Plan Específico de Prevención y Control de la Rabia de este sexenio pronto extinto. El utilitarismo de los animales está respaldado por autoridades poco preparadas para tratar el tema de manera integral y resolutiva.

@taniamezcor

FB: Tania Mezcor