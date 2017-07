Un digno Peter Parker y el mejor villano de Marvel en la nueva "Spider-Man"

Algo que no mencionamos al reprochar las constantes renovaciones en la franquicia de El Hombre Araña es que todas sus versiones, aunque intempestivas, han sido buenas. Spider-Man: De regreso a casa confirma esa tradición de reboots tan apresurados como exitosos.

La característica que define a esta nueva entrega es su conciencia de sí misma y para bien. Está consciente de que los actores protagónicos de las películas pasadas fueron mayorcitos; ahora asigna el papel a un Tom Holland que dejó la pubertad apenas hace dos años. Está consciente de que sabemos de memoria cómo Peter Parker adquirió sus poderes, de por qué vive con su tía May y qué le pasó al tío Ben, entonces nos evita la picadura de la araña y disipa el duelo familiar en casa de la tía May, a quien los reboots le han sentado de maravilla porque ahora tiene cara y cutis de Marisa Tomei. Está consciente de que trabajar en la redacción de un periódico no es el modus vivendi promedio de la época y, en vez de hacer de Peter un fotoperiodista le consigue prácticas profesionales en la compañía de Tony Stark. Y sobre todo está consciente de que Peter tiene preocupaciones y vivencias más propias de su edad, por lo que una buena parte de la trama de De regreso a casa tiene la sensibilidad y situaciones de una teen movie que haría sonreír a John Hughes. Peter tiene un crush con una chica que –me gusta pensar pero no es del todo cierto– está inspirada en Malia Obama, un mejor amigo geek, un baile de escuela al que asistir y una fiesta en la cual impresionar.

No quedan rastros ni efectos dramáticos de aquella frase del tío Ben que definía en gran parte la condición dramática del héroe: con grandes poderes vienen grandes responsabilidades.

Ya sea por congruencia con el personaje o para hablarle al oído a las nuevas generaciones, esta visión de Spidy no desperdicia un solo minuto en solemnidades. Es divertida, rítmica, busca nuevos sitios turísticos donde situar sus escenas de acción y tiene en Michael Keaton el mejor villano que ha dado Marvel. No necesariamente el mejor escrito, sí el mejor interpretado. Poniéndole más gángster de Tarantino que rufián de Stan Lee a su actuación, Keaton hace de sus escenas una cátedra de tensión e intimidación. Sorprendentemente, el mejor enfrentamiento entre Vulture y Spider-Man es una conversación en close ups en la que nadie sale volando por los aires.

La afiliación de De regreso a casa a The Avengers es inevitable, ya que Spider-Man tendrá llamado a la multitudinaria Infinity war. Esta cinta es un constante recordatorio de ello, pero ese es otro de los vicios del género con los que su autoconciencia lidia cómicamente.

Entre la hazaña protagónica de Tom Holland, el carisma acaparador de Robert Downey Jr. y el despojo de atención que comanda Michael Keaton es fácil olvidar el mérito de Jon Watts, el director y guionista. ¿Veíamos venir la sorpresa del tercer acto? No, ¿nos sentimos bobos de no haberlo visto venir? Sí, ¿cuestionamos qué tan factible es? No. Jon Watts, damas y caballeros.

Para los desanimados que piensan que su trailer ya adelantó todo lo bueno, Spider-Man: De regreso a casa tiene más de una carta decisiva bajo la manga.

