"Okja" es encantadora, pero mañana seguiré comiendo tocino

Okja, la aventura sobre una niña y su mascota dirigida por el gran Bong Joon-ho se estrenó el pasado jueves en Netflix, plataforma que mantiene la reputación de no interferir en la visión de los cineastas que financia. Dejando a un lado la curiosidad de saber qué tan buena es –lo cual es imaginable conociendo al maestro que la dirige– la duda es: ¿qué tan progresivo es el cine de streaming en comparación al que vemos en pantalla grande?

En 2017, la corporación Mirando ha desarrollado una nueva especie de cerdo. Son enormes, adorables, tienen mínimo impacto ambiental y serán usados como carne para reducir la escasez de comida en el mundo. Para hacer más amigable esta sospechosa innovación, la CEO de esta compañía, Lucy Mirando (Tilda Swinton), crea un concurso en el que una veintena de supercerdos son enviados a granjeros de diferentes regiones del mundo para ser criados durante diez años en los mejores entornos naturales. El que resulte mejor criado será declarado ganador durante un desfile de lo más festivo. El mejor de los especímenes que dejaron en consigna es Okja, que fue encargada a un granjero en Corea del Sur. Llegado el momento de llevarse a Okja surge un inconveniente: Mija, la nieta del granjero, se ha encariñado con ella y no está dispuesta a dejarla ir. Mija se aferra a Okja y la seguirá hasta Nueva York, solo para descubrir la crueldad masiva que hay detrás del concurso de Lucy Mirando.

A la par de respetar la visión artística del cineasta, la otra oportunidad de oro que le brinda Netflix es no borrar su idiosincrasia, su idioma y percepción del mundo. En Okja esto es notorio en el balance entre una estupenda protagonista asiática y una villana anglosajona, media trama situada en Corea del Sur, media trama situada en Nueva York y diálogos alternados entre el inglés y el coreano. ¿Qué hubiera sido de My Blueberry Nights, de Wong Kar Wai, Dark Water, de Walter Salles o Stoker, de Park Chan-wook si en vez de diálogos en riguroso inglés y celebridades americanas lista A como protagonistas, la cultura de origen de sus directores hubiera dictado la composición de dichas películas? No es que Bong Joon-ho necesite de esas condiciones para filmar óptimamente. En 2013 hizo la estupenda Snowpiercer bajo el régimen hollywoodense. En este caso, quien se beneficia de la apertura global de Netflix al producir cine es el espectador.

Ya sea dentro de la maquila de Hollywood o en los campos de libre pastoreo de Silicon Valley, la excepcional ejecución de Bong Joon-ho no se altera. La palabra para definir cómo introduce personajes, dirige actores, crea tensión y traza escenas de acción es emocionante. Como relato que exalta la relación humana y animal, su cinta es triunfal. Hay algo interesante en la falta de escenas que muestren a Mija vulnerable o con miedo a los peligros de su aventura. Puede ser una muestra de fortaleza para archivarse en la categoría del creciente cine feminista en 2017, o bien, algo más místico, que tiene que ver con su empatía total con un animal; ¿Mija está consciente de que puede morir en este rescate o lo ignora?

Posiblemente quienes llaman a Okja la primera gran película de Netflix omiten dos cosas: la existencia de Beast of No Nation, de Cary Fukunaga y –aquí la clave para disfrutarla sin límites– el no pensar en ella como un mensaje sobre la crisis ambiental, porque allí es donde titubea.

¿Por qué desarrollar cerdos adorables, no contaminantes y promoverlos en un concurso si sabemos que serán consumidos como carne?, ¿no se opone por completo esta premisa a nuestra psicología de la comida, la misma que nos impide moralmente comer a nuestras mascotas? La subtrama del concurso podría no existir y el efecto de la película sería el mismo. Luego están el debate sobre el consumo de carne y la crítica a la avaricia corporativa, temas que el guión palpa y después abandona, pues su lucha entre el bien y el mal tiene un clímax práctico, sin consecuencias u observaciones que llevarnos al mundo real.

En el cine, los héroes y villanos no vuelven a la normalidad. Se transforman. Después de dos horas, Mija es la misma chica que conocimos al principio, y es probable que lo que nos ha fascinado de Okja sea solo la excelente dirección de Bong Joon-ho. De ahí en fuera, yo mañana seguiré comiendo tocino.

twitter.com/amaxnopoder